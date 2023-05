Novak Djokovic se impuso a Cameron Norrie este martes y logró una plaza en los cuartos de final del Masters 1.000 de Roma en un partido en el que tuvo que canalizar su furia. Y es que el serbio y el británico protagonizaron varios momentos tensos en la pista que el número dos mundial no consintió y tildó, muy crítico con su rival, de 'sucios'.

Sin duda, el momento más caliente del choque llegó en el segundo set, con 2-2 en el marcador, cuando Norrie estrelló un remate fácil en las piernas de Djokovic. El número dos mundial, que ya había dado la espalda a su rival tras dar el punto por perdido, se giró de forma brusca y lanzó una mirada asesina al británico, un gesto de furia contenida que explicaría después.

"Vi la repetición. Sí, tal vez podrías decir que no me golpeó deliberadamente. No sé si me vio. Periféricamente siempre puedes ver dónde está el jugador en la pista. La pelota era superlenta y muy cerca de la red. Me di la vuelta porque el punto había terminado para mí", explicó sobre una jugada que tuvo que volver a revisar tras el partido.

La mirada habló por sí sola, pero Nole quiso añadir más detalles sobre su reacción en la posterior rueda de prensa. "Tal vez no fue tanto por eso, pero fue una combinación de cosas. Desde el principio hizo todas las cosas que estaban permitidas. Pudo tener un tiempo médico, se le permite golpear a un jugador, se le permite decir 'vamos' en la cara más o menos en cada punto desde el primer juego. Esas son las cosas que sabemos los jugadores en los vestuarios que no es juego limpio, no es tanto en cómo nos tratamos unos a otros. Pero, de nuevo, se le permite….", detalló.

Sin embargo, Djokovic contó hasta diez y cerró una victoria de esas que todo lo curan, como el rifirrafe con su rival ahora enterrado. "Me he llevado muy bien con Cameron todos estos años. Entrenamos entre nosotros y es muy buen tipo fuera de la pista, así que no entiendo este tipo de actitud. Pero es lo que es. Él trajo el fuego y yo respondí. No voy a permitir que alguien se comporte así y yo solo incline la cabeza. Voy a responder a eso. Lo que pasa en la pista, lo dejamos ahí y seguimos adelante".

Con 6-3/6-4 el ganador de 22 Grand Slams se deshizo de Norrie y se citó con Rune en la siguiente ronda, cuartos de final, en otro duelo de 'egos' que puede dar mucho juego a la grada italiana.