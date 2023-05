Djokovic y su rivalidad con Nadal: "Nunca hemos sido amigos, no se puede"

La rivalidad entre Rafael Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic será recordada como una de las mayores batallas en la historia del deporte. Las pugnas entre los integrantes del Big Three siempre han dado mucho de que hablar y el último en recordar estos históricos enfrentamientos fue el serbio 'Nole', el cual se refirió a la relación existente con los dos rivales más importantes de su trayectoria: "Nunca hemos sido amigos. Entre rivales no se puede".

El exnúmero uno del mundo, que ha perdido su corona a manos de Carlitos Alcaraz en Roma, añadió que "la amistad entre rivales es imposible". Además, el de los Balcanes bromeó con la cantidad de veces que veía al español y al suizo a lo largo de la temporada: "En los últimos quince años, los veía más que a mi madre... Con Nadal, al principio, íbamos a cenar juntos, pero era imposible".

No obstante y a pesar de no mantener una relación de amistad con Roger y Rafa, Novak admitió lo importante que fueron en su crecimiento como tenista: "Gracias a Nadal y a Federer, crecí y me convertí en quien soy. Esto nos unirá para siempre. Siento mucha gratitud hacia ellos", según el Corriere Della Serra.

Una espina clavada

La gran cuenta pendiente de Novak Djokovic es la relación de amor-odio que tiene con los aficionados de este deporte. El serbio, que nunca tuvo ese filin especial con la grada, siempre tendrá la espina clavada de tener que remar más que sus dos históricos rivales en ese aspecto: "Cuando jugaba contra Federer o Nadal, la gente estaba en mi contra. Tuve que desarrollar todo ese apoyo opuesto en energía. Me dije a mí mismo que nunca ganaría si no lograba transformar eso", declaró el serbio.

Por ello, una de las victorias más importantes a lo largo de su carrera fue en la edición de Wimbledon del 2019, donde se enfrentaba a un Federer que tuvo hasta dos bolas para hacerse con su novena corona en el All England Lawn Tennis: "Los aficionados gritaban a favor de Roger, pero dentro de mí se convirtieron en gritos de apoyo hacia mi persona. Fue increíble darle la vuelta a la situación. Fallé, fallé, fallé y gané, como decía el gran Michael Jordan", finalizó el número dos del mundo en la actualidad. Una rivalidad que estará escrita en los libros de historia del tenis mundial.