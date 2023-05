Los árbitros emprenden acciones legales por las acusaciones de corrupción 

El Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol ha lanzado un comunicado este viernes en el que confirma que han iniciado los trámites necesarios para emprender acciones legales contra las informaciones publicadas en El Debate donde se hablaba de una supuesta investigación de la Fiscalía Anticorrupción a algunos colegiados.

El citado medio afirmaba que se estaba estudiando un informe sobre el patrimonio de Clos Gómez, responsable del VAR del CTA, Sánchez Martínez y Jaime Latre, encargados de dirigir la final de Copa del Rey, y Hernández Hernández.

Tras esas informaciones, Anticorrupción insistió en que no había "constancia de este informe", aunque fuentes cercanas a los árbitros declararon al diario Marca que dicho informe sí que existió pero "no había por dónde cogerlo".

Jaime Latre, en la rueda de prensa previa a la final de la Copa del Rey, se pronunció sobre esa supuesta investigación: "Se demostró que no tenía veracidad y que no tenía recorrido. Se hizo para hacer daño. No debemos buscar problemas dónde no lo hay".

Su compañero, Sánchez Martínez, lo calificó como "lamentable" y afirmó que estaban "acostumbrados a actos así", aunque sí que pidió más respeto: "Somos padres, tenemos familia y somos árbitros. Hay que tener tacto y profesionalidad".