La preocupante imagen de Rafa Nadal a escasos días de Roland Garros

La recuperación de Rafa Nadal parece que no evoluciona de la forma esperada a escasos días de la gran cita de Roland Garros. Todo apunta a que el balear podrá estar en su torneo más fetiche, pero hay cierta preocupación tras las imágenes que han salido a la luz de un entrenamiento del tenista español en estos últimos días.

En dichas imágenes se puede observar a un Nadal muy dolorido y con grandes gestos de preocupación al retirarse de la pista donde estaba realizando su entrenamiento diario. El balear, en ese momento, estaba acompañado de su entrenador Carlos Moyá, Marc López y parte de su equipo.

La puesta a punto para volver al circuito no termina de completarse tras la lesión que sufrió en el psoas ilíaco en la segunda ronda del Open de Australia. Son 116 días los que lleva, el exnúmero uno del mundo, fuera de las pistas y, al parecer, hasta el último momento no se sabrá si competirá o no en el 'Torneo de los Mosqueteros'.

El objetivo prioritario de Rafa era volver justo a tiempo para la gira de tierra batida, pero la gran "avería" que se produjo en el primer Grand Slam del año alargó el proceso de recuperación. Hasta la fecha, el ganador de 22 grandes no ha podido competir en Doha, Dubái, Indian Wells, Miami, Montecarlo, Barcelona, Madrid y, por último, Roma.

Una preocupación añadida

El hecho de que Rafa haya jugado tan solo dos partidos en lo que llevamos de temporada ha provocado su descenso en el ranking mundial de ATP. El español, actualmente, se encuentra en la posición número 16, con 2535 puntos. Un dato muy significativo, ya que que el balear sumaba 17 años, 10 meses y 24 días sin salir del TOP 10. No obstante, puede ser aún peor: si Nadal se baja del cuadro de Roland Garros descendería, 20 años después, hasta el puesto 116 de la clasificación, puesto que defiende 2.000 puntos en la arcilla de París.