Carlos Alcaraz, listo para el asalto definitivo al trono mundial

El tenis mundial tiene un nuevo rey absoluto, un joven con más poder que los viejos gobernantes del circuito que ahora se encuentra ante la oportunidad más clara de culminar su gran misión, imponer un reinado definitivo que sea recordado para toda la eternidad. Roma y París, cuna de los hombres más poderosos de la historia, serán los escenarios de la consagración definitiva de Carlos Alcaraz, el pequeño guerrero de El Palmar ahora sí preparado para sentarse en el trono ante la impotente mirada de Novak Djokovic y Rafael Nadal.

El aprendiz de Juan Carlos Ferrero ya ha hecho lo más complicado, resolver las batallas abiertas contra su cuerpo y contra la presión de las expectativas. La primera le costó su ausencia en las ATP Finals de 2022 y en el Open de Australia, dos bajas que impulsaron los rumores de un pinchazo de la 'burbuja Alcaraz', meras especulaciones despejadas por el español a golpe de raquetazos antes del ecuador del curso 2023.

Cuatro títulos acumula en los cinco primeros meses de competición (Buenos Aires, Indian Wells, Barcelona yMadrid), éxitos que le permitirán recuperar el cetro del número uno mundial con tan solo comparecer en Roma. La ceremonia de coronación está preparada ya en el Foro Itálico, el inicio de un dominio –ahora sí– más largo que el de 2022 anunciado por las voces más sabias de este deporte.

"La próxima semana será número uno y creo que se quedará ahí por mucho tiempo", señaló en Madrid nada más y nada menos que la leyenda Bjorn Borg, seguro de sus palabras visto el poderío del joven prodigio español. Y es que Alcaraz ha demostrado que es capaz de ver cosas en la pista imperceptibles para el resto, golpes que se salen de la norma de un juego centenario cada vez más marcado por la rigidez de su evolución.

"Lo tiene todo: la capacidad atlética, un arsenal completo de habilidades, sabe defender, sabe atacar, sabe cómo moverse. Es una locura, no tiene debilidades", advirtió Chris Evert, otra figura eterna de la historia del tenis que tiene muy claro el próximo gran éxito del murciano. "Creo que el título de Roland Garros será suyo si consigue mantenerse sano y con hambre", señaló en unas declaraciones refrendadas por las grandes casas de apuestas.

A la capital francesa llegará como líder del ránking ATP pase lo que pase en Italia, y allí espera encontrarse con los dos colosos del Big Three aún en activo, Rafa Nadal y Novak Djokovic, ambos con el trofeo de los mosqueteros en mente en su carrera particular de Grand Slams (empatada a 22). Las lesiones de ambos anuncian el inevitable ocaso de dos carreras imparables hasta ahora, cuando entre toda la artificiosidad de la magnificada 'Next Gen' ha aparecido un monstruo capaz de firmar la jubilación de ambos.

Sin embargo, el miedo no está solo instalado en estos dos hombres que junto a Federer impusieron un triunvirato indestructible, sino también entre aquellos que soñaban con una autopista libre hacia los libros de récords una vez llegara el adiós definitivo de Roger, Rafa y Novak. Alcaraz llega sin una oposición firme a las dos últimas citas de la gira europea de tierra batida, y se antoja complicado que no sea él el protagonista del posado con el trofeo de Roland Garros con la Torre Eiffel de fondo. Ahora sí, ha llegado una nueva era al circuito, el reinado con puño de hierro de Carlos Alcaraz.