'Código 10' revela el auto de la jueza que mantiene en prisión a Alves: "No le quedaba más remedio que reconocer que hubo sexo"

La jueza instructora del 'caso Alves' ha vuelto a tumbar las aspiraciones de Dani Alves de dejar la cárcel de Brians II, donde se encuentra en prisión preventiva desde el pasado mes de enero, al decidir rechazar la libertad provisional solicitada por la defensa del brasileño.

El auto de la magistrada, al que ha tenido acceso en exclusiva Código 10, considera insuficientes las razones de los abogados del futbolista para aprobar la petición y subraya que el exjugador del Barça "ya ha realizado varias declaraciones y en cada una de ellas ha dado una versión diferente".

El documento recuerda que, en primera instancia, Alves aseguró no conocer a la víctima, mientras que en su última declaración admitió haber mantenido relaciones sexuales con ella pero de forma consentida. Esto una vez que se hizo público que se había encontrado "líquido seminal en el interior de la vagina de la víctima, por lo que ya no quedaba más remedio que dar una nueva versión y reconocer que tuvieron sexo, porque no había explicación alguna de cómo había llegado" a los genitales de la joven.

Por otro lado, la jueza rechaza el informe y las imágenes presentadas por la defensa de Alves como reconstrucción de lo que pasó la noche del 30 de diciembre en la discoteca Sutton de Barcelona, ya que estima que "se hacen una serie de afirmaciones que nada tienen que ver con los hechos".

"Bailar con el Sr. Alves, estar con él charlando y normal, beber una copa, nada de todo eso tiene que ver con lo que sucedió dentro del lavabo", concluye el auto, que recuerda que no existen grabaciones del interior del baño y "la víctima manifiesta que fue violada y obligada a tener sexo".

Respecto a la justificación del brasileño en la que afirmaba que la denuncia de la chica era fruto de haberse sentido "molesta, porque [Alves] pidió salir primero del baño", la magistrada considera "curioso que si todo fue tan bien como señala el Sr. Alves, después de salir del baño no vuelven a dirigirse ni la palabra ni casi la mirada".

Por todo ello, "manteniéndose lo indicios racionales de criminalidad" contra el futbolista, así como "un elevado riesgo de fuga", la jueza ha decidido mantener la prisión provisional, comunicada y sin fianza, y cree que existe riesgo de fuga porque Brasil, donde nació Alves, no tiene acuerdos de extradición con España. Además, "es una persona con gran capacidad económica, y sin ningún arraigo en nuestro país", ya que su mujer, Joana Sanz, ha solicitado el divorcio.