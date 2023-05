Carlos Sainz se rinde ante Alonso: "Si yo estuviese en casa viendo la Fórmula 1, también estaría apoyando a Fernando"

El regreso de Fernando Alonso a la Fórmula 1 ha provocado que gran parte de la sociedad española recupere la ilusión por este deporte. Sin embargo, en los dos años en los que el asturiano ha estado fuera quien estaba en parrilla y luchando por los puestos más altos era Carlos Sainz.

A pesar de ello, al piloto madrileño no se le ha cogido el cariño especial que ha tenido siempre Alonso. Sus 15 podios, entre ellos la victoria de Silverstone, no han sido suficientes para que la gente no le compare con Fernando.

Ahora que ambos pilotos compiten, uno en Aston Martin y otro en Ferrari, el debate sobre quién es mejor sobre el asfalto se ha intensificado. Y sobre el asturiano se ha pronunciado Sainz en una entrevista para Marca.

En ella, el joven de 28 años ha confesado que de haber llegado tan alto es gracias a Fernando Alonso. "Él ha hecho que yo llegase a la F1, que yo me enamorase de este deporte. Y de no ser por él quizá estaría en casa, conectándome a las carreras para ver la 33 de Fernando", ha afirmado.

Además, ha confesado que él es un fan más del bicampeón mundial: "Yo soy realista y siempre intento ponerme en la piel de los demás... Si yo estuviese en casa viendo la Fórmula 1, también estaría apoyando a Fernando".

Sin embargo, también ha tirado una indirecta para todos aquellos que solo piensan en la 33 de Alonso: "Resulta que ahora hay otro piloto español, que además está en Ferrari, el mejor equipo de todos los tiempos, y que lo está dando todo por ganar su segunda, la 34 para España, y que encima se alegra de que a Fernando le vaya bien".

Y, aunque reconoce que el asturiano tiene un ejército mucho más grande detrás, no siente estar solo en su carrera. "No lo sé si se me está dando el mérito, pero yo me siento arropado y apoyado por gran parte de la afición. Creo que se me ha respetado y se me respeta y que siempre se me ha tratado con cariño, incluso también la prensa española, por lo que no tengo ninguna queja", ha afirmado en el citado medio.

Además, tras los rumores de una mala relación con Fernando por las quejas de este en el Sprint, Carlos ha asegurado que su relación "sigue siendo muy buena" aunque "algunos han intentado hacer ver" lo contrario.