Fernando Alonso, líder del Mundial de Fórmula 1... de mejores pilotos

Sería excesivamente redundante a estas alturas ya de campeonato y visto lo visto en las primeras cuatro carreras del año recordar el maravilloso y milagroso inicio de temporada de Fernando Alonso, pero cada día surgen nuevo motivos para insistir en ello. El bicampeón del mundo ha resurgido de sus cenizas gracias a Aston Martin, y compite de tú a tú con Red Bull, Ferrari y Mercedes como hacía demasiados años que no tenía la oportunidad.

Alonso está teniendo a sus 41 años la oportunidad de demostrar de nuevo el superlativo talento que posee para pilotar un monoplaza, y no está dejando a nadie indiferente. En el paddock siempre han tenido claro que es probablemente el mejor piloto de todos desde que irrumpió como campeón, y sus rivales están más preocupados por la evolución de AMR23 que por él, porque de él siempre han sabido que era una auténtica leyenda.

Sin embargo, ahora parece que las nuevas generaciones, toda esa masa de aficionados recién llegados a la Fórmula 1 en los últimos años que han vuelto a impulsar el crecimiento del 'Gran Circo', han empezado a valorar y disfrutar de Alonso como se merece, a conectar con él. El asturiano, a pesar de la diferencia de edad, ha conectado con el único público que no pudo vivir sus mejores años de gloria en Renault y Ferrari.

Todo ese conjunto de factores han influido, además del carisma innegable del ovetense dentro y fuera del monoplaza, en que Alonso se haya colocado líder del Mundial tras cuatro carreras. No, no se trata del campeonato de pilotos, donde es tercero con 60 puntos a 33 del líder Verstappen, pero sí de una clasificación que no por ser simbólica deja de ser representativa de lo que significa Fernando Alonso para la máxima categoría del automovilismo y sus aficionados.

Según las notas de la F1, ahora mismo el mejor piloto de la temporada está siendo Alonso 🐐 pic.twitter.com/oH53D78ldg — Juanca (@Nanosecso) May 3, 2023

Después de ofrecer un clínic de Fórmula 1 en Sakhir, Jeddar, Albert Park y Bakú, Fernando Alonso lidera los 'power rankings' del Mundial como mejor piloto, con un 8'9 de nota media. Una nota que se deriva de las votaciones de espectadores y seguidores de todo el mundo, y que demuestra la pasión que desata Alonso entre los aficionados al motor por todo el mundo.

Es el piloto más votado y mejor valorado por la gente por su maestría al volante, su espíritu ultracompetitivo y sus actuaciones memorables en este Mundial 2023. Le siguen de cerca, como no podía ser de otra forma, Max Verstappen (8'7) y 'Checo' Pérez (8'6), a años luz del resto de valoraciones de la parrilla. Y esa es la realidad, están siendo los tres los más consistentes, pero la sutil diferencia la marca la 'magia' de Alonso con un coche muy inferior a sus rivales. Y, por eso, Fernando es 'el piloto del pueblo'.