El PSG sanciona a Messi por su viaje a Arabia Saudí... ¡con dos semanas sin jugar!

El París Saint-Germain ha decidido sancionar durante dos semanas a Leo Messi por haber viajado un día después de la derrota liguera del domingo ante el Lorient (1-3) alegando un compromiso publicitario con Arabia Saudita, según informa el medio galo RMC Sports.

Tras el viaje del jugador argentino, el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, ha decidido tomar cartas en el asunto ante un viaje por motivos publicitarios que al jeque catarí no le ha gustado nada. El argentino se perderá así dos partidos, no se entrenará con sus compañeros y no recibirá su sueldo durante esas dos semanas.

Messi, que está completando su segunda temporada con el PSG, viajó el lunes a Arabia Saudita, país del Golfo Pérsico con el que tiene un jugoso contrato de promoción, sin permiso del club parisino, según aseguraron varios medios franceses.

Este episodio coincide con la grave crisis deportiva que atraviesa el PSG, que ha caído en picado en un 2023 desastroso, y con los constantes rumores sobre la salida de Leo Messi, con el Barcelona trabajando en conseguir su regresó a la entidad blaugrana.

Con esta sanción, Messi no estaría disponible ni para el partido ante el Troyes a domicilio, este domingo, ni el del Ajaccio, el sábado siguiente, en el Parque de los Príncipes. Todo ello con el título de la Ligue1 en juego, donde el PSG le saca cinco puntos al Olympique de Marsella con cinco jornadas por disputarse en la liga gala.