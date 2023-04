El regreso de Messi al Barça se calienta: las claves para que se cierre la vuelta del argentino

Europa Press via Getty Images

El regreso del hijo pródigo del FC Barcelona a su casa se está fraguando lentamente en las últimas semanas. La más que posible ruptura de relaciones de Leo Messi con el París Saint Germain ha incrementado las negociaciones entre el argentino y el club catalán, pero una serie de condiciones hacen que el fichaje sea más complejo de lo normal.

El primer escalón que debe superar el FC Barcelona para la vuelta del '10' argentino es que LaLiga apruebe su plan económico. Así pues, ambos han iniciado la primera toma de contacto y se han reunido en un restaurante de Madrid para hablar sobre las posibilidades reales del fichaje de Messi. Mateu Alemany (director deportivo blaugrana) y Ferrán Olivé (tesorero del club) estuvieron almorzando con dos representantes de LaLiga, Javier Gómez (director general) y Óscar Mayo (director ejecutivo), según reveló El Chiringuito de Jugones.

Sin embargo, el director deportivo del Barça, al salir del restaurante, no quiso entrar en detalles e indicó que solo "fue una comida informal para tratar ciertos trámites económicos". Y hablando de planes de economía... otro de los escalones a tratar por parte del club catalán para el regreso de Messi sería cumplir con el fair play financiero. Por ello, deberán acelerar las salidas de algunos futbolistas de la primera plantilla con una ficha alta y que no tienen hueco en el esquema de Xavi Hernández. Sin salidas, no hay entradas. Por lo tanto, es otro de los objetivos primordiales para buscar ese colchón económico.

Laporta-Messi, condenados a entenderse

Es un secreto a voces que la relación entre Joan Laporta y Leo Messi no pasa por su mejor momento. El entonces candidato a la presidencia del Barça prometió al argentino una renovación que nunca llegaría. Desde ese momento, el vínculo quedó 'tocado de muerte'. Por ello, otro progreso clave sería una disculpa por parte del dirigente azulgrana. La situación Laporta-Messi debe arreglarse para que se confirme la reincorporación del astro de Argentina.

Una vez cumplidas todas las anteriores cuestiones, el club catalán tendrá que realizar una oferta a Leo. A priori, no debería haber ningún tipo de problema para que ambas partes se pongan de acuerdo y firmen un nuevo contrato. El tiempo corre en contra del FC Barcelona, mientras que Messi sigue rechazando una oferta de renovación del PSG a la baja, la cual no cumple con las expectativas de un futbolista que acaba de salir campeón del mundo con su país.