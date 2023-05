La intrahistoria del caliente Davidovich-Rune: el fallo del sistema automático, la charla de Bernardes, los silbidos de la grada...

Alejandro Davidovich alcanzó los octavos de final del Mutua Madrid Open en un partido ante Holger Rune que cumplió todas las expectativas de un duelo entre jóvenes de sangre muy caliente. El sistema de detección automática de puntos 'Foxtenn' abrió pronto una polémica que los tenistas llevaron al extremo, y ello, unido al apoyo incondicional de la grada hacia el español, terminó incendiando la pista central de la Caja Magica, la Manolo Santana, a altas horas de la madrugada.

La polémica del sistema Foxtenn

El partido que se preveía cargado de tensión se rompió en los primeros juegos. Holger Rune sirvió para poner el 4-3 en el marcador del primer set, y lo hizo con un saque ajustado del que Davidovich pidió revisión. El sistema automático 'Foxtenn' la cantó buena, algo inconcebible para el español, que seguía viendo la marca claramente fuera del cuadro de saque.

En plena protesta con Carlos Bernardes y el supervisor, Rune cambió de lado y borró la marca, gesto percibido por un público que ya no pasó ni una al polémico tenista noruego. El partido continuó, pero si Davidovich ya era el favorito de la grada al inicio, la polémica avivó más la oposición constante al noruego de los miles de espectadores presentes.

Holger Rune se gana la enemistad de la grada

El partido continuó alcanzando cada vez mayor temperatura, el marcador seguía ajustado, y el público estaba dispuesto a convertir la noche en un infierno para el 'visitante'. Cada petición de revisión suponía una explosión atronadora de silbidos hacia el noruego, también muy atizado en cada uno de sus fallos.

Bernardes le regala una lección a Rune

El clima se convirtió en irrespirable, y el juez de silla Carlos Bernardes, acostumbrado a surcar -y generar- polémicas a lo largo de muchos años, decidió regalarle un consejo al noruego: "Te voy a decir una cosa para todo el partido, y ya te lo dije una vez en Montecarlo. Hay gradas que no puedes controlar si haces cosas como esa (en referencia al gesto de borrar la marca del saque), si solo juegas al tenis la grada no va a hacer nada más, te estoy intentando ayudar porque yo lo he vivido y no vas a poder jugar si la grada empieza".

🔊 Holger Rune ha borrado una marca y se ha llevado esta charla con el juez de silla Carlos Bernardes. #TenisRTVE



''No es necesario que hagas esto''



📲 https://t.co/ESzHjtMI73 pic.twitter.com/ESNWL5GhXQ — Teledeporte (@teledeporte) April 30, 2023

Davidovich se lleva el partido y Rune hace un feo a la grada de Madrid

Los ánimos no se calmaron demasiado, de hecho Bernardes tuvo que llamar al orden en numerosas ocasiones hacia una grada 'futbolizada' deseosa de la derrota del joven talento noruego. Como se preveía, el partido terminó por resolverse en el tie break del tercer set, un desempate que terminó con Davidovich celebrando de manera desmedida y con Rune dedicando un feo gesto a la grada.

FOKI BALBOA 🥊@alexdavidovich1 comes through a 3-HOUR-4-MINUTE tussle with Rune in Madrid!#MMOpen pic.twitter.com/4s6ZvHznYx — Tennis TV (@TennisTV) April 30, 2023

El noruego se marchó tremendamente disgustado con el público, y no dudó en calificar de 'locos' a los presentes con un gesto con el dedo en su cabeza. Su despedida de la pista no estuvo ni mucho menos acompañada de aplausos, todo lo contrario, de un atronador sonido de viento que el noruego podría tardar el olvidar mucho tiempo.