Fernando Alonso lanza un 'dardo' a Vettel: "No sé si habría hecho este Aston Martin tan rápido"

Fernando Alonso está viviendo una segunda juventud en la Fórmula 1 después de una década sin poder ser competitivo para pelear victorias y podios. Este año ya acumula tres consecutivos en las primeras tres carreras del Mundial, y se ha instalado cómodamente en la parte alta de la parrilla como el 'mejor del resto', sólo superado por los Red Bull.

Max Verstappen y 'Checo' Pérez parecen inalcanzables, viven en otra galaxia, pero viendo el crecimiento de Aston Martin en apenas medio año, es posible que las mejoras que se esperan en las próximas carreras le den al AMR23 el empujón definitivo que necesita para cazar a los Red Bull y asaltar el liderato de los mundiales, uno de los mayores anhelos del piloto asturiano.

Por ahora, Alonso es tercero en el Mundial por delante de los Mercedes de Lewis Hamilton y George Russell, y bastante alejado de los Ferrari de Carlos Sainz y Charles Leclerc. Una posición meritoria, ganada a base de esfuerzo y dedicación desde antes de iniciar la pretemporada, que además le permite soñar no sólo con la victoria 33, si no con el mismísimo campeonato del mundo, por el que no tiene opciones reales de pelear desde 2012.

En aquel entonces, en realidad, tampoco tenía opciones. Su Ferrari era exageradamente más lento que el Red Bull de su gran rival en aquella época, Sebastian Vettel, pero aún así 'Magic' fue capaz de plantar cara hasta la última carrera. Una situación que repetiría gustoso este año, pero que podrá vivir si todo va bien curiosamente gracias a la mejor decisión de su carrera, abandonar Alpine, y gracias al trabajo previo del propio Vettel en Aston Martin

Si el tetracampeón del mundo, su antecesor en el equipo verde, no hubiera tomado la decisión (de la que no se arrepiente) de retirarse al término de la temporada 2022, es muy probable que Fernando no estuviese ni siquiera cerca de pelear por podios. Sin el trabajo de Vettel, de hecho, es probable que el AMR23 no fuese tan competitivo como lo es actualmente.

Al menos, así lo cree el jefe de equipo de Aston Martin, Mike Krack, que ya admitió haber contactado a Vettel para sustituir a Stroll por su lesión en Baréin: “Creo que Seb tiene su mérito en dónde está el coche hoy. Porque tuvimos muchas, muchas reuniones el año pasado en las que nos dio una pista: ‘Hagan esto o aquello o no hagan esto con el coche nuevo'. Así que creo que tiene sus méritos”.

Una afirmación curiosa teniendo en cuenta que el principal mérito del rendimiento del AMR23 recae en Dan Fallows, el aprendiz más aventajado de Adrian Newey en Red Bull, y en Eric Blandin, ex jefe de aerodinámica de Mercedes. Los dos fichajes estrella de Lawrence Stroll son los responsables de haber diseñado y fabricado un monoplaza tan competitivo, al que además Alonso está exprimiendo al máximo.

Por eso Alonso discrepa en esta ocasión con Krack, con quien mantiene una relación excelsa. La meteórica evolución de los de Silverstone durante el pasado Mundial, y sobre todo durante el invierno, no tiene que ver con Vettel, y sí con el trabajo incansable de la fábrica de Aston Martin para crear el mejor coche posible.

En ese proceso, Alonso y su experiencia han tenido mucho que ver. Nunca ha habido un piloto con su capacidad para adaptarse a un coche nuevo y para saber leer su comportamiento, rendimiento, fallos y posibles mejoras. Por eso, el ovetense no puede evitar bromear con la comparación entre el nivel de Vettel y el suyo propio si ambos estuviesen a los mandos del AMR23.

"No sé si Sebastian Vettel habría hecho este Aston Martin tan rápido. Está retirado, ¡así que nunca se sabe!", señaló en tono jocoso Alonso tras el Gran Premio de Australia, harto de que se le resten méritos a su retorno a la élite del paddock. Aunque hicieron las paces hace años, e incluso se homenajearon mutuamente cuando ambos se despidieron del 'Gran Circo', Fernando no olvida, y mucho menos tolera que se siga poniendo en duda su talento para sacar lo mejor de cada coche y para ayudar a mejorarlos.