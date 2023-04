La agresión de Valverde a Baena se complica para el madridista: varias versiones, testigos inesperados, posibles sanciones...

Apenas acaba de cumplirse una semana del altercado más sonado del fútbol español en los últimos tiempos, el que protagonizaron Fede Valverde y Álex Baena. Un incidente peliagudo por todos los condicionante involucrados, pero con un resultado final que deja al uruguayo en muy mal lugar, después de atacar a sangre fría al jugador 'groguet' en el aparcamiento del Santiago Bernabéu.

No hay justificación posible para una reacción tan desmesurada y violenta, incluso si la versión del 'Pajarito' es cierta, porque además significaría que el centrocampista del Real Madrid llevaba tiempo planeando su particular 'venganza'.

Dijese lo que dijese el mediocampista español contra la delicada situación que atravesó la familia de Valverde, nada sirve de excusa para explicar lo sucedido, y ahora Fede deberá afrontar las consecuencias de sus actos, que las habrá, y no serán precisamente agradables. Pero, para entenderlas, hay que comprender todo lo sucedido a lo largo de la semana.

Los hechos: agresión a Baena en el Bernabéu

Hace una semana, el pasado sábado, el Villarreal conquistó (2-3) el feudo blanco. Durante el partido, ya se pudieron observar varios rifirrafes entre ambos futbolistas, pero parecía que la cosa quedaría ahí. Sin embargo, al poco de finalizar el encuentro, saltaba la noticia. Fede Valverde había esperado a Álex Baena junto al autobús del 'submarino amarillo' en el parking del Bernabéu, y sin apenas mediar palabra, a sangre fría, el futbolista charrúa le propinó un puñetazo en la cara.

La versión de Valverde: un ataque a su hijo no nato

El 'pique' entre ambos venía de lejos, de la eliminatoria de Copa del Rey que el Real Madrid superó en casa del Villarreal el pasado enero. Al menos, esa es la versión que sostienen Valverde y su entorno. En aquel encuentro, Baena dedicó supuestamente a Valverde una serie de comentarios completamente desagradables y fuera de lugar sobre los problemas de su esposa, Mina Bonino, que en aquel momento corría el peligro de perder al segundo hijo que esperaba la pareja.

"Llora ahora que tu hijo no va a nacer" asegura el entorno del 'Halcón' que le dijo Baena al jugador merengue en aquel encuentro en La Cerámica. Un ataque directo a Valverde y su familia, que después en la visita liguera a Chamartín Baena habría vuelto a repetir, desencadenando la desmesurada reacción del uruguayo. Una reacción que, además, el propio entorno del futbolista ha considerado que gestionó "de mala manera, pero todos tienen un límite".

La versión de Baena: indignación y denuncia

El canterano del Villarreal, por su parte, no tardó en salir a desmentir la versión de Valverde para ofrecer la suya propia, negando las palabras que el uruguayo afirma haber escuchado de su boca en contra de su familia. De hecho, Baena negó haber hecho esos comentarios, lamentó haber sufrido esa agresión (que le dejó el pómulo destrozado), y con el beneplácito del club denunció a Fede Valverde por la vía penal. Aun así, el Villarreal como entidad declinó denunciar al Real Madrid.

Además, en redes sociales, Baena compartió para defenderse la reflexión de un usuario que señalaba que la acusación de Fede Valverde carecía de fundamento y de rigor. Según la información referida por Baena, que todavía no ha podido explicar el verdadero porqué de la agresión sufrida, las fechas del encuentro del torneo del KO (19 de enero) y la de la confirmación de las complicaciones del embarazo (24 de febrero) no coinciden, aunque los rumores existían mucho antes.

Las reacción de Mina Bonino

"¿Tengo que salir a dar yo explicaciones de cuando me dijeron que mi embarazo no podía continuar?". Así contestó la propia Mina Bonino a Baena en Twitter, desmintiendo esa información de la que se hizo eco el futbolista 'groguet' para defender su versión, y reforzando la suya propia. "Nos callamos casi dos meses esperando los resultados para saber si podíamos continuar o no teniendo ya cinco meses de gestación", aclaró la periodista argentina.

Así lo demuestra, además, su mensaje de apoyo a Valverde en Instagram publicado el 15 de enero, pocos días antes de la eliminatoria de Copa, en el que asegura que "esta semana fue una de las más difíciles que nos tocó pasar" y apuntaba que "ahora nos toca pasar unos meses difíciles". Todo, lógicamente, en referencia a las complicaciones de su embarazo, por suerte ya superadas.

Muy dolida, Bonino expresó también que "el límite llega hasta el dolor de la otra persona", y que bastante tuvo "para que vengan a cuestionarme sobre la salud del hijo que espero. Para mí es una tortura revivir esto y poner en tela de juicio fechas y noticias". No en vano, la mujer de Valverde ya tuvo que lidiar con los rumores sobre sus complicaciones en la gestación mucho antes de que se hiciesen públicas.

La denuncia: la vía penal aleja la vía deportiva

Tras el cruce de acusaciones y declaraciones, Baena hizo efectiva la denuncia por la vía penal ante la Policía Nacional tras acudir al hospital, donde le hicieron un parte de lesiones, lo que aleja el caso de la vía deportiva. Por lo tanto, no se esperan sanciones como la suspensión de partidos, competencia del Comité de Competición, que no actúa de oficio en sucesos no reflejados en las actas arbitrales. Eso siempre y cuándo el futbolista andaluz no recurra a dicho organismo, que entonces sí podría intervenir.

Tras la denuncia, además, Baena regresó a las redes sociales para emitir otro comunicado más elaborado y contundente. Por un lado, negaba en rotundo la versión de la familia de Valverde, además de condenar lo sucedido. Por el otro, explicaba la complicada situación por la que atraviesa su familia después de una acusación tan grave contra él, que además ha sufrido el acoso de cientos de usuarios online, incluso con amenazas de muerte.

Guerra abierta por defender y demostrar una versión

Al poco, el futbolista andaluz volvió a recibir una respuesta de Mina Bonino. "Imagina que te preparen para parir un hijo muerto y que te digan que te aprovechas de una desgracia" vino a responderle la pareja de Valverde a Baena, insistiendo en la veracidad de las palabras que desencadenaron todo el conflicto. Aun así, Bonino también condenó las amenazas hacia Baena y su familia.

En cambio, la familia del futbolista defendió en todo momento la inocencia de Baena, y por fin ofreció una versión alternativa a las palabras denunciadas por Valverde. "A ver si dejáis de llorar en redes sociales, que sois unos llorones" fue lo que le espetó presuntamente Baena a Valverde en La Cerámica, y ahí quedó todo. Valverde, ya en el Bernabéu, le dijo a Baena que le esperaba "fuera", y después de agredirle, le dijo: "Y ahora sigues diciendo lo que vas diciendo por los campos"

El amor del Santiago Bernabéu. Fede da la cara

En plena polémica, llegó la Champions y llegó el Chelsea de visita al Santiago Bernabéu. Y allí, la afición madridista ovacionó a Valverde para mostrarle su apoyo y que creen su versión a pies juntillas. Una muestra de amor y apoyo que conmocionó al charrúa, que a cambio pidió perdón a la grada, aunque no se sabe si fue reconociendo que ha mentido en su versión sobre las palabras de Baena, o admitiendo que su reacción fue desmedida.

Envalentonado por ese despliegue de cariño hacia su persona, Valverde por fin dio la cara y habló abiertamente sobre el asunto. Sin embargo, no dio explicaciones, y se limitó a agradecer ese apoyo: "Estos días están siendo muy duros, me he refugiado en mi familia, en la gente del Madrid y en las personas que me apoya en la calle, la verdad que es de agradecer bastante".

Consecuencias penales y deportivas

El caso no pinta nada bien para Valverde, que aunque logre probar lo que asegura que le dijo Baena, no quedará exento de asumir las penas y sanciones correspondientes. Además, el proceso parece que se complicará aún más porque uno de sus propios compañeros, Álvaro Odriozola, estuvo presente en la escena de la agresión y deberá comparecer como testigo ante la justicia.

El mayor problema para Valverde ahora es que tiene abiertas dos vías de sanción: la penal y la deportiva. La penal, activada por Baena de forma individual, paraliza la deportiva hasta que haya una resolución en firme sobre la agresión, que podría resultar, según el vigente Código penal, en multas de 1 a 2 meses porque en los hechos denunciados no concurre tratamiento médico o quirúrgico para la sanación del daño. Aun así, puede ser sancionado por ambas vías.

En el ámbito deportivo, siempre que se incoe expediente disciplinario (que podría durar de dos a cinco meses tras el procedimiento penal), todo depende del organismo que gestione el expediente. El Comité de Competición, para actuar, depende de que exista una denuncia, porque no suele entrar de oficio, y el Comité Antiviolencia no puede actuar por su cuenta para requerir un expediente sancionador a las federaciones españolas.

Sin embargo, Antiviolencia depende en última instancia del CSD, que sí posee esa potestad, y podría instar a la RFEF a incoar un procedimiento por tales hechos. En cualquier caso, las sanciones deportivas variarían en función del artículo del reglamento empleado para juzgar las acciones de Valverde (artículos 69, 94 y 103 del Código Disciplinario), y podrían oscilar entre los dos meses y el año completo de inhabilitación.