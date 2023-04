Beatriz Flamini es una de las figuras del año en España. La deportista madrileña ha superado este viernes un impresionante récord mundial, tras completar 500 días y 500 noches dentro de una cueva situada en Motril (Granada), completamente sola y aislada del mundo exterior, a más de 70 metros de la superficie y sin contacto humano ni comunicaciones con nadie más que ella misma.

Toda una experiencia vital que ha logrado concluir de forma exitosa, afortunadamente, tras emprender su aventura el pasado 20 de noviembre de 2021. Tanto tiempo después, por fin este viernes, ha vuelto a ver la luz del sol, y ha plasmado sus primeras impresiones sobre el brutal reto logrado nada más salir de la cueva en la Costa Tropical de Granada. Estas han sido sus frases más destacadas nada más regresar a la superficie.

La mejores frases de Flamini tras completar el reto

"Necesito una ducha. No me he duchado, pero creo que no huelo. Mis compañeros no me dicen nada, al menos".

"Me gustaría poder ser amable, poder contestaros, pero hay una rueda de prensa, si me permitís que me pueda pegar una ducha, que llevo un año y medio sin tocar el agua, nos vemos luego en un ratito".

"Había dos botellas de vino escondidas, y estaban bien cerca, pero no las encontré".

"Si hay que rebautizar la cueva, se hace".

"Os agradezco a todos que estéis aquí. No esperaba que hubiese tanto interés".

"Si a partir de ahora puedo ayudar a mejorar a la gente, mucho mejor. Me he sentido una persona responsable con lo que estoy haciendo. No me he sentido conejillo de indias. Yo soy deportista".

"Yo no sé lo que ha pasado en el mundo, ni idea. He salido de la cueva, os veo con mascarilla y pienso que sigue siendo Covid".

"Hubo un momento en que tuve que dejar de contar días, creo que en el día 65 o así. Y perdí la percepción temporal. Busqué una forma de controlar el paso del tiempo, pero no lo conseguí".

"Las moscas han sido el momento más difícil. Hubo una invasión de moscas, ponen las larvas, no lo controlé y de repente me ví envuelta en moscas".

"Tienes que ser muy consciente de que el miedo es algo natural. Jamás hay que entrar en pánico y paralizarte".

"La cueva fue amable conmigo".

"Si tenía sed, bebía; si tenía hambre comía, todo por instinto".

"Perdonad que me equivoque hablando. Llevo mucho tiempo sin hablar. Perdonadme porque llevo mucho tiempo sola y puedo saturarme".

"Yo he respetado mucho el silencio de la cueva. No he hablado sola excepto cuando grababa. Pero de vez en cuando se escuchaban alaridos porque perdía cosas".

"Me he llevado muy bien conmigo misma".

"Para mí hace un rato que he entrado, así que no tengo la sensación de ver la luz o algo así. No he sentido nada especial al ver la luz".

"Cuando vi al equipo externo venir, pensé que tenía que salir porque había pasado algo. Pero no os puedo contar más porque entonces no os leéis el libro. Para mí han pasado unos 160 días".

"El único interés que sigo teniendo es el equipo. Me gustaría que me dijeran que ha tocado la lotería, eso sí".

"Lo he disfrutado mucho y lo sigo disfrutando. Las cosas que haces son para hacerte sentir mejor. Esto me ha hecho ser mejor persona".

"Ni aunque muriera un familiar, yo ya avisé de que esto sería así, tenía que ser coherente con mi idea y no abandonar".