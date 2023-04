Qué edad tiene Beatriz Flamini, la aventurera que ha batido el récord mundial de días aislada en una cueva 

La deportista de élite, alpinista y escalador, Beatriz Flamini, ha salido este viernes 14 de abril de 2023 de la cueva de Motril, en Granada, en la que permanecía desde el pasado 20 de noviembre de 2021. Durante este periodo de tiempo, ha estado desconectada por completo del mundo exterior, por lo que no ha sido consciente de lo que ha sucedido en Ucrania tras el estallido de la guerra, ni de la situación económica actual motivada por el alza inflacionista.

Beatriz Flamini es de origen madrileño y cumplió 50 años dentro de la cueva, situada en el término municipal de Gualchos, que limita con Motril. Durante este año y medio, la deportista de élite se ha dedicado a hacer ejercicio, a dibujar, a leer y a escribir. Esta experiencia ha sido parte del proyecto 'Timecave', una idea que surgió hace dos años cuando la experta en expediciones en solitario y autosuficiencia contacto con la productora Dokumalia para plantearle el reto de permanecer sola y sin contacto exterior en una cueva durante 500 días.

La madrileña que ha batido el récord

"Si a partir de ahora, puedo ayudar a mejorar a la gente, mucho mejor. Me he sentido una persona responsable con lo que estoy haciendo. No me he sentido conejillo de indias. Yo soy deportista", ha señalado Beatriz en la rueda de prensa posterior a la salida, señalando que ya tiene un nuevo proyecto en mente relacionado con del deporte de élite.

Declaraciones de la deportista de élite, alpinista, escaladora y espeleóloga Beatriz Flamini.

Y es que esta madrileña de 50 años de edad lleva una década dedicada al deporte extremo. "Espero que ahora la gente conozca la espeleología como lo que realmente es, no solo gente que va a ver cuevas", ha señalado la deportista.

Beatriz Flamini es técnico superior deportivo y docente en guías de baja y media Montaña. Dispone de formación en prevención de riesgos laborales (PRL) en altura, espacios confinados y trabajos verticales. También ha liderado el proyecto 'Mongolia en solitario', donde se propuso hacer una expedición recorriendo Mongolia, atravesando la Cordillera de Altai.