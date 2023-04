Dónde está Gualchos, el municipio con la cueva en la que ha permanecido 500 días Beatriz Flamini

Emocionada y exhausta, la deportista de élite y aventurera de origen madrileño, Beatriz Flamini, ha salido este viernes de la cueva, situada a 70 metros de profundidad, en la que ha permanecido durante 500 días. Flamini ha batido el récord de permanencia en una cavidad, una gran hazaña con la que quería participar en un proyecto para analizar la repercusión mental y física de las condiciones extremas en el ser humano.

"Me gustaría poder ser amable, poder contestaros pero hay una rueda de prensa, si me permitís que me pueda pegar una ducha, que llevo un año y medio sin tocar el agua, nos vemos luego en un ratito'', ha señalado la alpinista y espeleóloga al salir de la cueva, situada en la Costa Tropical de Granda.

Una cueva en la Costa Granadina

Concretamente, la cavidad está ubicada en el término municipal de Gualchos-Castell de Ferro, recoge el medio local Granada Hoy. Esta localidad se ubica en la parte central de la comarca de la Costa Granadina, en la provincia de Granada (Andalucía). Este municipio limita con los de Motril y Lújar. Gualchos es una localidad con aproximadamente 5.000 habitantes que está situada a 84 kilómetros al sureste de la ciudad de Granada.

Por ello, miembros del Grupo de Actividades Espeleológicas de Motril (GAEM) han acompañado a la deportista de élite durante la salida de la cavidad a través de una preparación previa y con un plan de emergencias. La aventurera entró en la cueva el pasado 20 de noviembre de 2021 y ha pasado casi dos años sin tener ningún tipo de contacto con el mundo exterior y sin conocer qué ha pasado en este tiempo.