Badosa desvela el momento en el que EEUU intentó su fichaje: "Sinceramente, nunca dudé porque me siento española"

La tenista española Paula Badosa desveló este miércoles el curioso momento que vivió en sus primeros años en la élite, cuando tuvo que elegir entre representar la bandera de Estados Unidos, país en el que nació y vivió hasta los siete años, y España, donde creció como tenista. Una decisión que, según aseguró, no le costó demasiado.

"Tuve ofertas de las dos partes", confesó la tenista sobre la llamada de los dos países en un evento publicitario emitido por el diario Marca. "Sinceramente, nunca dudé porque siempre me he sentido española y me sigo sintiendo española", sentenció tajante sobre esa decisión.

A continuación, la tenista explicó algo más a fondo el motivo de su elección. "No tuve que pensarlo mucho. Yo me crié en España en el tenis, empecé a jugar aquí, siempre he jugado por España desde pequeñita. No fue un dilema muy grande para mí", sentenció.

De Nueva York a Cataluña

Lo cierto es que la tenista española nació en Nueva York, en pleno Manhattan, después de que sus padres, Josep Badosa y Mireia Gibert (ambos gerundenses), cruzaran el charco para desarrollar sus carreras en el mundo de la moda. Allí vivió sus primeros siete años, hasta que sus padres hicieron el camino de vuelta hasta Begur, un pequeño pueblo de la Costa Brava.

La joven Badosa pronto destacó, y emigró a Valencia para preparar su salto a la élite. Finalmente, Paula debutó como profesional a los 15 años y, tan solo uno después, fue convocada por primera vez con la selección española para la disputa de la Copa Federación.