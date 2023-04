Leclerc denuncia acoso en su casa desde que se hizo pública su dirección

Charles Leclerc no está viviendo un buen inicio de año ni en lo profesional ni en lo personal. El monegasco, que sólo ha podido terminar una carrera en lo que va de Mundial, la de Arabia Saudí, lleva varios meses sufriendo acoso en su casa, lo que le ha llevado a pronunciarse ahora para pedir respeto a su privacidad.

"En los últimos meses, la dirección de mi casa se ha hecho pública de alguna manera, lo que ha provocado que la gente se reúna debajo de mi apartamento, toque el timbre y me pida fotos y autógrafos", explica el piloto de Ferrari en su Instagram.

La situación ha sobrepasado ya el límite del subcampeón mundial, que reside en el distrito de Montecarlo en su Mónaco natal. Por eso, "aunque siempre estoy feliz de estar ahí para vosotros y realmente aprecio vuestro apoyo, por favor, respetad mi privacidad y absteneos de venir a mi casa", ha pedido.

"Me aseguraré de detenerme con todos cuando me vean en las calles o en la pista, pero no bajaré si visitan mi casa", ha dejado claro, al mismo tiempo que ha insistido en que "vuestro apoyo, tanto en persona como en las redes sociales, significa mucho para mí, pero hay un límite que no se debe cruzar".

Leclerc ha sufrido dos abandonos en las tres primeras carreras de la temporada, en Baréin y Australia, y solo ha podido sumar seis puntos pese a terminar el año pasado como subcampeón. Tras la carrera en Melbourne, el monegasco reconoció que está siendo "el peor comienzo de temporada de mi vida. Es realmente frustrante", señaló.