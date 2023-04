Otra leyenda de la Fórmula 1 se rinde a Fernando Alonso: "Le pediría que me defendiera en caso de asesinato"

Fernando Alonso es para muchos, no sólo el mejor piloto de la actual parrilla, ni siquiera uno de los más grandes de todos los tiempos, si no el más inteligente y completo de cuantos se han subido a un monoplaza en la Fórmula 1. Son palabras mayores, pero cuando leyendas de distintas épocas coinciden en señalarlo, algo de cierto debe haber en ello.

El asturiano ha demostrado y sigue demostrando que posee cualidades únicas en un deporte tan exigente como la F1, pero la que más destacan quienes mejor le conocen es su capacidad y velocidad para procesar información y utilizarla a su favor, comprendiendo como nadie al instante cómo marcha una carrera y qué opciones maneja para mejorar su posición. Fernando Alonso es piloto, ingeniero, mecánico y estratega. Todo a la vez, todo a 300 km/h en los mejores trazados del mundo.

Así lo ve, al menos, otro campeón que derrochaba inteligencia, y cuya experiencia le indica que Alonso sería un gran jefe de equipo, Damon Hill: "Tiene que convertirse en jefe de equipo, porque sería brillante. Simplemente entiende este juego".

El campeón de 1996 con Williams va más allá, y recuerda para justificar su opinión la velocidad con la que Fernando repasó por radio tras el golpe con Sainz el reglamento y los precedentes para devolver la posición a todos: "Me da la sensación de que le parece poco pilotar, necesita hacer otra cosa. Va de un lado a otro diciendo: '¿puedo hacer yo también la estrategia? Dame más información".

Además, no es la primera vez que Alonso demuestra su clarividencia y su virtuosismo para leer y analizar carreras en tiempo real, como demostró en Jeddah cuando pilotaba mientras veía la carrera por las pantallas gigantes y controlaba las paradas en boxes de los Ferrari. Todo ello, metiendo tiempo a sus perseguidores en cada vuelta.

"Él ya entiende las reglas. Se podría esperar de alguien que ha estado en la Fórmula 1 tanto tiempo como él y ha tenido todas las experiencias, pero no puedes asumirlo automáticamente. Es como Schumacher, ha invertido en esto, lo entiende y sabe. Michael Schumacher entendió dónde estaban los huecos, dónde estaban las oportunidades, y las aprovechó, y lo mismo le pasa a Fernando", insiste Hill, que se retiró en 2000 poco antes del debut de Fernando (2001).

Ahora, el piloto español afronta su temporada 20 en el 'Gran Circo', ya superadas las 300 carreras, pero para Hill podría perfectamente no sólo ser director de equipo, como ya han señalado otros mitos del volante, si no abogado: "Bromeábamos entre nosotros diciendo que debería ser abogado. Yo le pediría que me defendiera en caso de asesinato".