La intrahistoria de la celebración de Asensio con el escudo del Real Madrid: un 'no' al Barca

Mucho se ha especulado con el futuro de Marco Asensio en los últimos 12 meses, pues el balear acaba contrato a final de temporada y aún no ha renovado con el Real Madrid. Por eso, han sido muchos los equipos que han sonado como posibles destinos del delantero, entre ellos el máximo rival blanco, el FC Barcelona.

El atacante nunca ha sido del todo contundente cuando se le ha preguntado si podría vestir de azulgrana si sale del equipo merengue. "Ni lo he pensado, ni lo he valorado. Ahora mismo no puedo dar una respuesta, no lo sé", aseguró el pasado mes de septiembre, apuntando que este tipo de rumores se debían a la cercanía del final de su vinculación con el vigente campeón de Europa. "En lo único pienso es en el Real Madrid, soy feliz ahí, pero en el futuro nunca se sabe lo que puede pasar", dijo dos meses después, antes del Mundial.

Y aunque en los micrófonos le había costado negarlo con decisión, sobre el césped del Camp Nou fue tajante en el último Clásico de LaLiga: su corazón es madridista. Así lo demostró celebrando su gol señalando el escudo antes de que el tanto terminase siendo anulado por un polémico fuera de juego.

Le retiraron el gol, pero el mensaje con el que decía 'no' a fichar por el Barça ya estaba enviado, según ha confirmado el periodista Miguel Ángel Díaz en El Partidazo de la Cadena COPE, que ha añadido que el jugador está "tremendamente agradecido" al Real Madrid y quiere quedarse.

Por el momento, con el próximo Clásico de Copa del Rey de fondo, ese deseo no parece estar cerca de cumplirse, pues todo apunta a que las posturas del club y del futbolista están siendo muy distintas en las negociaciones.