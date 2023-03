El fuera de juego de Asensio en el tanto del Real Madrid que deja dudas a Ancelotti

"No hemos ganado por el fuera de juego que aún tenemos duda de que lo sea", declaró Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, en la rueda de prensa posterior al Clásico, que acabó con una derrota del conjunto blanco (2-1) que deja prácticamente vista para sentencia LaLiga.

El técnico italiano se refirió así al gol anulado a Marco Asensio por un ajustadísimo fuera de juego del balear. El tanto, que subió al marcador y fue invalidado tras la revisión del VAR, llegó antes de que Kessié perforase la portería de Thibaut Courtois y podría haber significado la victoria del equipo madrileño.

La gran polémica de la acción, que tardó varios minutos en analizarse desde la sala VOR, llega a cuenta de la imagen seleccionada para tirar el fuera de juego, puesto que dependiendo del frame utilizado el delantero está, o no, en posición irregular.

En el momento en el que Carvajal comienza a impactar en el balón para dar la asistencia a Asensio, el balear está en fuera de juego. Y esta es la que se utilizó desde el VAR para determinar si el tanto subía o no al marcador.#

El momento exacto del centro de Dani Carvajal en el gol de Marco Asensio.



Todo sigue igual, nada ha cambiado en estos 20 años. pic.twitter.com/Blygm6VN2w — REAL MADRID❤️ (@AdriRM33) March 19, 2023

Sin embargo, si la imagen que se analiza es en la que el balón sale de la bota del lateral derecho, el delantero está en posición correcta, por lo que el tanto sí debería haberse considerado válido.

🔵🔴 FC Barcelona 1 - 1 Real Madrid 🟣⚪ | #LaLigaSantander pic.twitter.com/kCq5kENtR1 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 19, 2023

"No estamos seguros al cien por cien y nos vamos a Madrid con la duda del fuera de juego. El partido está perdido, pero no sé si el fuera de juego era cierto, me voy con esa duda", insistió Ancelotti poco convencido de la decisión, aunque después matizó que "si el VAR estaba en lo cierto, mejor".