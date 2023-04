Ceferin amenaza al Barça: ''El 'caso Negreira' es de lo más grave que he visto en el fútbol... para la UEFA no ha prescrito"

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, se ha pronunciado sobre la polémica que rodea al Barcelona por el 'caso Negreira': ''La situación es sumamente grave''. Con estas declaraciones ratifica el comunicado que realizó la UEFA para iniciar una investigación al club blaugrana por ''una posible violación del marco legal".

El máximo responsable del organismo del fútbol europeo recalcó la importancia del 'caso Negreira' y lo tachó cómo uno de los mayores escándalos en la historia de este deporte: "Me he informado y la situación es sumamente grave. Tan grave es que, en mi opinión, es una de las más graves en el fútbol que yo haya visto", sentenció en una entrevista para el diario esloveno Ekipa.

Además, el presidente de la UEFA ha dejado claro que dicho asunto no ha prescrito en competición europea y puede haber posibles sanciones para el Barça: ''A nivel de LaLiga está prescrito y no puede tener consecuencias, pero los procedimientos están en curso a nivel de la fiscalía civil española. En lo que se refiere a la UEFA, no hay nada que esté prescrito", recalcó Aleksander.

No obstante, Ceferin no quiso entrar en profundidad sobre un tema que no ha ''tratado en detalle'': "No puedo comentar sobre esto por dos razones: porque tenemos un comité disciplinario independiente encargado de ello y porque no he tratado este asunto en detalle''.

'Palo' a la Superliga

Aleksander Ceferin, que será reelegido presidente de la UEFA hasta 2027, también tuvo unas palabras sobre la Superliga: ''Están tratando de hacer algo pero, en mi opinión, es para mejorar su posición negociadora. No han captado del todo que no tenemos nada que negociar'', añadió.

De igual forma, Aleksander ha lanzado un dardo para los "salvadores del fútbol": "El ego juega un cierto papel en algunas de estas personas, y debido a esto, todavía hacen algo en esta área, porque a lo largo de los años se han acostumbrado a que todos asientan con la cabeza a sus propósitos", finalizó el mayor responsable del ente europeo.