La Fórmula 1, como el resto de deportes, vive en constante cambio y evolución, incluso en plena temporada. Mientras entrenadores cambian de equipo o futbolistas rescinden contratos, en el 'Gran Circo' ingenieros y mecánicos están en constante movimiento y búsqueda de nuevos retos y nuevos destinos, con contadas excepciones.

Eso mismo ocurrió el año pasado con Dan Fallows y Eric Blandin, padres del AMR23 que ha propulsado a dos podios consecutivos en su debut con Aston Martin a Fernando Alonso. Uno era la mano derecha de Adrian Newey en Red Bull, y el otro el encargado de diseñar los Mercedes de la era híbrida que dominaron entre 2014 y 2020. Grandes nombres que han estado a la altura en su trabajo, como se puede constatar con los resultados obtenidos en apenas dos carreras.

Primero los fichajes, luego las salidas

Sin embargo, igual que Aston Martin ha sacado partido a fichajes estratégicos cuando nadie se los esperaba, ha tenido que aceptar la marcha de personal muy importante para la escudería. De su fábrica en Silverstone se ha conocido que se marchará Mariano Alperin, jefe de rendimiento y análisis aerodinámico, que se suma a las salidas de Guru Johl, responsable de aerodinámica, y Grant Kennedy, aerodinamista.

Antes de entrar, dejen salir, o eso se suele decir. En este caso, el mundo de la Fórmula 1 no funciona exactamente así. Por eso mismo tanto Alperin, que se marcha a McLaren junto a Kennedy, como Guru Johl que regresa a la casa Red Bull para trabajar con Alpha Tauri, se marchan ahora cuando podrían haber quedado libres hace ya unos cuántos meses. Se trata del famoso periodo de 'gardening'.

Como ya le pasó a David Sánchez, jefe de concepto de vehículo en Ferrari, tras dimitir nada más empezar la temporada, todos ellos deberán sufrir ese periodo de 'gardening'. Es decir, deberán permanecer en su escudería actual sin poder trabajar o intervenir más en el desarrollo del coche hasta pasados unos meses, cuando puedan incorporarse a sus nuevos equipos como lo hará también Sánchez a McLaren. Todo para impedir que compartan secretos de su antigua escudería.

Por esa misma razón, ese mismo periodo de 'gardening' quiere decir que los tres ingenieros llevan meses sin trabajar para la escudería residente en Silverstone. En Aston Martin, de hecho, no están preocupados, más allá de las posibles fugas de información justo este año que el AMR23 funciona a las mil maravillas, porque el trabajo de dichos ingenieros ya no era necesario en Silverstone, y menos con la nueva fábrica y túnel de viento listos para 2024.

Alperin, la figura de más renombre entre las que se marchan, perteneció a importantes estructuras como Minardi, Honda y Sauber, antes de llegar a Aston Martin en 2019, pero su trabajo en los bólidos verdes dejó de tener relevancia justo en 2022. Misma situación que la de Kennedy y Johl, que habían ido perdiendo relevancia en Aston Martin hasta quedar fuera del proyecto para 2023.

Quien sí está dando un paso adelante, mirando ya a 2024, es McLaren, que ha renovado por completo este año multitud de sus departamentos en busca de un rendimiento que no sólo no ha mejorado, si no que se ha desvanecido. Eran la cuarta/quinta escudería, ahora son la octava. De ahí la salida de su director técnico, James Key, y la llegada del nuevo equipo técnico ejecutivo formado por David Sánchez (encargado del concepto de coche), Peter Prodromou (aerodinámica) y Neil Houldey (ingeniería y diseño), con Andrea Stella al frente.

Adrian Newey... ¿la sorpresa de Aston Martin?

Está claro que nadie quiere perder un sólo segundo en su carrera por mejorar, por alcanzar al inalcanzable Red Bull. Sin embargo, aunque las noticias apunten a lo contrario, Aston Martin sigue siendo el principal candidato a lograr igualarles este año al menos, porque lo que se ha ido del equipo no mejoraba a lo que ha llegado... ni a lo que podría llegar.

Lawrence Stroll podría tenerle otra sorpresa preparada a Fernando Alonso en forma de fichaje, y es que Adrian Newey, gurú de la aerodinámica de Red Bull, parece que finaliza contrato con la escudería austríaca en 2024, y podría estar buscando nuevos retos como los que buscaba su pupilo Dan Fallows. Entre ellos, diseñarle un monoplaza a Fernando Alonso, con quien nunca ha trabajado.

Es cierto que Newey, diseñador de más de una decena de coches ganadores en las últimas dos décadas, tiene ya 64 años y un puesto asegurado de por vida en la estructura de Red Bull. Sin embargo, nadie mejor que Lawrence Stroll para convencerle, y nadie mejor que Fernando Alonso para seducirle. O, quién sabe, puede que cierre su carrera en Ferrari, cumpliendo su sueño de diseñar un bólido para la Scuderia... y para Carlos Sainz.