El misterioso caso de Rafa Nadal, con un regreso nada claro

El retorno del rey de la tierra batida sigue siendo una incógnita tras las últimas declaraciones de Rafa Nadal acerca de su regreso a las pistas: ''No sé cuando volveré". Sobre el papel, la vuelta del manacorí estaba prevista para un Masters 1.000 de Montecarlo, que confirmó la presencia del español: ''Fue el primero en inscribirse", sentenció David Massey, director del torneo en el Principado de Mónaco. Sin embargo, su presencia no está tan clara.

La lesión en el psoas iliaco que sufrió en el Open de Australia parece que le está dando más problema de lo previsto y Rafa ha decidido ser un poco más cauteloso: "No sé de donde sale esa información, evidentemente si fuera cierto lo confirmaría, pero desgraciadamente no lo puedo hacer. Sigo mi rumbo y no sé cuándo volveré a jugar, esa es la verdad. Estoy en una fase de incrementar el trabajo, si supiera cuando voy a volver lo diría, pero no lo sé", sentenció tras ser preguntado por su vuelta a la competición en Montecarlo.

Aún así, al tenista balear se le ve con ritmo en cada entrenamiento y hay cierto optimismo de cara a la gira de tierra batida, dónde se espera que firme grandes participaciones en Montecarlo (aún sigue su participación en el aire), Barcelona, Madrid y Roma, antes de su gran cita del 28 de mayo en Roland Garros.

Esperanza

No obstante, Toni Nadal, tío y exentrenador de Rafa, se abonó al optimismo y, en unas declaraciones en la presentación del Mallorca Championships, transmitió confianza de cara al estado de forma del español: ''A Rafael lo vi entrenar el otro día y está a un buen nivel. Luego veremos en los partidos, ya que le puede faltar un poco de ritmo. Él ha competido muy pocos los últimos seis meses y eso siempre afecta, aunque siempre ha sido un jugador que ha cogido muy rápido el hilo'', sentenció Toni.

Por ello, la fecha del 28 de mayo (inicio de Roland Garros) sigue marcada en rojo en el calendario de un Rafael Nadal que anhela competir al máximo nivel antes de iniciar el camino hacia la decimoquinta Copa de los Mosqueteros y desequilibrar la balanza de Grand Slams (23) a su favor ante Novak Djokovic.