Toni Nadal se sincera: "Sí, fui un tipo duro con Rafa, hoy hacemos del suspenso una tragedia"

Toni Nadal es una figura de gran relevancia en el mundo del tenis, especialmente en España. No es sólo tío de uno de los mejores deportistas españoles de todos los tiempos, Rafa Nadal, si no que es responsable de buena parte del éxito del manacorí, al que entrenó durante la práctica totalidad de su carrera. Por eso, su opinión y confesiones sobre el legendario tenista balear siempre tienen mucho peso, en especial cuando recuerda cómo vivió esa etapa como preparador de Rafa.

"Sí, era un tipo duro con él porque entiendo el deporte como superación. A mí lo que me atrae es superarte y entendía que el éxito vendría por el desarrollo personal. Sabía que con eso conseguía mejorar el carácter de Rafael. Le puse las cosas difíciles, esto le ayudó a superar las dificultades, aunque es un tema suyo. Nunca me gustó la queja, no te ayuda a mejorar. Esto es lo que hay, con esto tenemos que jugar" explica Nadal durante su charla con Juanma Castaño en el MARCA Sport Weekend.

"Hoy el mundo ha cambiado. Todo lo que facilita debilita. Gran parte del éxito de Rafa es la capacidad de resistir, eso se entrena. Mi mujer es profesora y el inspector de la comunidad de baleares les dijo que le tendrán que justificar el suspenso... Hoy vivimos en un mundo donde la idea es que al niño no se desmoralice, que no haya demasiados suspensos" profundiza el tío de Rafa Nadal, recordando junto al periodista algunas anécdotas de su etapa como entrenador del ganador de 22 'Grand Slam'.

Juanma Castaño repasó junto a Toni algunas de las 'trastadas' que le gastaba a Rafa en su etapa de aprendizaje, como dejarle sin agua si olvidaba la suya, dejarle llegar a 19 puntos en partidos de tenis de mesa para ganarle justo al final, o hacerle pasar el rastrillo por la pista y recoger más pelotas que nadie al acabar.

Todo ello, para enseñarle a Rafa que "el suspenso, la derrota, forma parte del juego". De hecho, Toni está convencido de que el entrenamiento y la educación en general está perdiendo ese componente de preparación para el suspenso, la derrota o el fracaso: "Hoy en día hacemos una tragedia de lo que no es en el deporte, como lo de quitar el marcador en el baloncesto cuando es muy abultado. A los niños no les estamos preparando ante la dificultad".

Además, en su caso, ese método tan disciplinado de entrenamiento, que explica buena parte de la forma de ser y de jugar de todo un campeón como Nadal, se pudo ver reforzado por sus vínculos familiares: "Tiene unas ventajas claras porque la implicación es superior, el compromiso de ambos. Por otro lado tiene muchos inconvenientes. Cuando eres familia, el miedo a que no llegue tensa la cuerda en exceso. Pero creo que le ha ido bien y a mí también. Con mi sobrino nunca tenía la sensación de que cambiaría de entrenador".

Sin embargo, ese día llegó, y Toni Nadal dejó de entrenar a su sobrino, aunque su relación sigue siendo importante para ambos: "Nos solemos ver bastante. Evidentemente ha cambiado porque no estoy en su día a día. Tengo una relación normal de tío". Tan normal, que el propio Toni reconoce mantener distancias con Rafa a la hora de darle consejos: "No me corresponde a mí, creo que no toca, es como si Mourinho hiciera ahora un comentario sobre el Real Madrid".

Aun así, sí que se anima a opinar sobre cómo ve él actualmente a su sobrino a nivel físico: "Creo que está mucho mejor, pero es una incógnita. No nos engañemos, cuando vaya a competir necesita unas ciertas garantías de que puede ganar. No creo que salga a jugar si no se ve convencido de que vaya a ir bien. Está ilusionado".

En este sentido, le coloca también con opciones para llevarse una vez más el trofeo en Roland Garros, a la vuelta de la esquina en el calendario: "Creo que puede ser el máximo favorito con Alcaraz, Djokovic y él. Alcaraz está a un nivel muy alto y está en fase de mejora. Creo que estará entre estos tres. Entre los dos rivales no sé decirte, ninguno".

Una edición del 'Grand Slam' francés que podría ser la última para Nadal, cada día más cerca de una retirada inevitable. A su tío, personalmente, le gustaría que sucediese en Madrid o en Roland Garros: "Llegará el momento y él decidirá. Cuando levantas trofeo te convences de que aún tienes que algo que dar. Cuesta retirarse ganando. Creo que lo hizo Sampras. No he hablado de Rafa de eso. No sé cuánto le queda. Si se recupera bien del todo, que siga jugando y ya veremos".