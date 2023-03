La lección de vida del padre de Rafa Nadal a su hijo: "¿Pero qué vas a hacer con un Aston Martin en Manacor?"

Rafa Nadal nunca ha tenido una salida de tono en la pista, no ha protagonizado escándalos extradeportivos y tampoco se ha caracterizado por las excentricidades a pesar de sus grandes éxitos. El manacorí siempre ha sido ejemplo de deportividad y humildad, valores que tanto su padre como su tío han tratado de mantener a toda costa con lecciones constantes de comportamiento, como la que Toni desveló este fin de semana en referencia al momento en el que su sobrino se encaprichó de un Aston Martin.

"Paseábamos por delante de una tienda de Aston Martin y a Rafael le gustaba mucho uno, y recuerdo que su padre le dijo: 'qué vas a hacer con un Aston Martin en Manacor, venga, vete con tu coche, con el Kia' y mi sobrino ahí era número dos del mundo y ya llevaba muchos años ganando mucho dinero", confesó el tío del ganador de 22 Grand Slams en una entrevista durante el Marca Sports Weekend.

Pasaron algunos años antes de que Nadal desobedeciera el consejo de su padre, pues finalmente adquirió en 2009 un Aston Martin DBS V12, un potente deportivo capaz de alcanzar 300 km/h valorado entonces en 275.779 euros. Un coche que ahora es tan solo una pieza más de su nutrida colección de vehículos de alta gama.

"A día de hoy el Kia es mucho más cómodo para mí"

Sin embargo, a pesar de las joyas que posee en la colección, el tenista aseguró que apenas usa muchos de ellos, optando antes por el Kia que le proporciona su patrocinador. Así lo confesó en una entrevista con David Broncano en 2020.

"¿Tú conduces el Kia antes que el Lamborghini? ¿Antes que el Aston Martin?", le preguntó Broncano, a lo que el tenista respondió: "Es que a día de hoy es mucho más cómodo". En aquella entrevista, Nadal explicó que los coches "están ahí parados, hace 6 meses que no cojo ninguno... y alguno no sé si se pone en marcha. El blanco ese (definido por Broncano como "el más guapo de todos") no lo vas a poder poner en marcha", le aseguró Nadal entonces.