Nadal siembra dudas sobre su regreso: "No sé cuándo volveré a jugar"

El regreso de Rafa Nadal a la competición es todo una incógnita. Desde su lesión en el psoas iliaco durante el Open de Australia las pocas informaciones que el manacorí ha compartido sobre su recuperación han apuntado a una vuelta por todo lo alto en el Masters 1.000 de Montecarlo, sin embargo, este lunes el propio tenista ha evitado confirmar su inscripción en el certamen.

"Si fuera cierto lo confirmaría, pero desgraciadamente no lo puedo hacer", dijo Nadal a los periodistas en la entrega de premios de su fundación. "Sigo mi rumbo y no sé cuándo volveré a jugar, esa es la verdad. Estoy en una fase de incrementar el trabajo. Si supiera cuando voy a volver lo diría, pero no lo sé", añadió.

"Tenemos que ir a día a día y no adelantaré algo que después no podré cumplir; diré las cosas cuando las sepa realmente", remarcó el tenista en unas declaraciones que seguro que han hecho temblar a la organización de dicho torneo. Y es que la reaparición de Nadal en Mónaco fue confirmada por nada más y nada menos que David Massey, director del certamen monegasco, el pasado 17 de marzo.

Toni Nadal mantiene viva la esperanza

Pocas horas antes de las declaraciones de Nadal, su tío Toni ha asegurado que su sobrino se encuentra entre los favoritos para triunfar en la gira europea de tierra batida con la conquista de Roland Garros, un reto por el que luchará con Alcaraz y Djokovic.

A Rafael lo vi entrenar el otro día y está a un buen nivel

"A Rafael lo vi entrenar el otro día y está a un buen nivel; luego veremos en los partidos, ya que le puede faltar un poco de ritmo. Él ha competido muy pocos los últimos seis meses y eso siempre afecta, aunque siempre ha sido un jugador que ha cogido muy rápido el hilo", comentó con respecto al mallorquín, décimo tercero del mundo tras las lesiones que le han obligado a renunciar a varios torneos en los últimos meses.