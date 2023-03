Ibai desvela los escarceos nocturnos de Gerard Piqué en la Kings League

La Kings League no para de crecer en popularidad, y no es de extrañar, pero sus directos llegan incluso a opacar la competición. No es para menos, porque suelen suceder cosas surrealistas cuando se reúnen los presidentes, como el pasado jueves en el 'Chup Chup'. Vuelan los cuchillos entre ellos, y los reproches entre 'dirigentes' son más habituales de lo que a más de uno le gustarían.

En este caso, todo comenzó el momento en el que los presentes vieron que Gerard Piqué se encontraba desanimado. El desconcierto reinaba entre los presidentes, hasta que Ibai Llanos desveló el verdadero motivo sin vacilar, a pesar de los intentos de Gerard Romero por rebajar el 'suflé'.

"Se pegó este una fiesta el lunes... Salió fuerte y ha acarreado", aseguró el 'streamer' vasco, mientras Piqué se reía. Ibai aseguraba que el ex futbolista había tenido un día intenso por el anuncio de la retirada de su ex compañero Bojan Krkic, y que lo podría haber celebrado demasiado.

"El martes hundido, el miércoles sin voz y hoy le dura", señaló Ibai Llanos, mientras Gerard piqué ni confirmaba ni desmentía la versión del vasco: "¿Pero no visteis en la entrevista en Marca, cómo estaba? Estaba jodido", sentenció el 'streamer' ante las risas de los demás presidentes.

Pero eso no fue todo, porque el 'streamer' quiso indagar en lo sucedido aquella noche, y le preguntó a Piqué a qué hora había llegado el lunes a casa: "A las cuatro", respondió el empresario catalán. Para quitar importancia y zanjar el tema, Ibai sentenció: "Está retirado, puede hacer lo que quiera. Si salía cuando jugaba, no lo va a hacer ahora".