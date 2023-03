Piqué se moja sobre el 'caso Negreira': "Estoy convencido de que el Barcelona nunca ha comprado a los árbitros"

A unos días de que la Kings League celebre su gran final en un Camp Nou que podría estar lleno a rebosar, Gerard Piqué, el presidente de la competición, hizo un repaso tanto de la Kings como del fútbol actual en una entrevista concedida a Marca.

Como era de esperar, Piqué dio su opinión sobre el caso Negreira: "En ningún momento teníamos constancia los jugadores, pero como no tenemos de otras muchas cosas que suceden en un club. El trabajo ahora es de Laporta que en algún momento va a explicar exactamente qué es. Yo estoy convencidísimo de que en ningún momento el Barça ha comprado a los árbitros. Pero sí hay que entender el porqué de esas facturas. A los hechos me remito. Está claro que a veces nos han favorecido, pero también nos han perjudicado en otras ocasiones. Es algo que pasa en el fútbol".

El exfutbolista azulgrana no parece añorar sus viejos tiempos: "No lo echo de menos. Es una sensación extraña porque me gusta ir al asiento donde iba cuando era pequeño. Y es muy raro. Es como si hubiese pasado una vida entera y ahora es otra completamente distinta. Cuando era pequeño soñaba con ser futbolista y jugar en el Barça. Y lo he cumplido y he conseguido absolutamente todos mis sueños. Y ahora me vuelvo a sentar en esa silla viendo como ya esto ha pasado y tengo otra realidad igual de apasionante".

Por último, Piqué habla también sobre el fútbol actual y la protección a los jugadores desde los clubes: "Por poner ejemplos de jugadores que han sido ex compañeros míos como un Pedri, un Gavi, un Balde no conoces nada de ellos. ¿Por qué? Porque el club los protege, ellos también quieren estar protegidos. Pero lo entiendo porque si te sales un poco de la línea o de lo que la gente cree que tiene que ser un futbolista, en el momento que te sales te pegan por un lado o por el otro. A mí, porque vas construyendo una coraza que te da igual y decía lo que quería, pero hay muy poca gente que se sale de la raya. Sería muy bueno para el fútbol tener el Nick Kyrgios de turno en el tenis o en el basket tener el típico bad boy. Porque eso también gusta a pesar de que políticamente no sea lo correcto".