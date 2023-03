Piqué contraataca y apunta a Shakira: "No me voy a gastar pasta en limpiar mi imagen"

Después de su ruptura con Shakira, y de los dardos que la cantante le ha lanzado en forma de cuatro canciones, Piqué ha reaccionado en una reciente entrevista en la que se muestra encantado con su actual vida, lejos de la colombiana y al lado de su nueva pareja, Clara Chía.

"Estoy muy feliz. Ha habido cambios en mi vida y he sabido preservar la felicidad", asegura el exjugador del Barça en una entrevista en El País. Así, el exdeportista asegura que sigue "haciendo" lo que quiere a la hora de ser "fiel" a sí mismo. "La gente que me preocupa y la que quiero es la que me conoce. El resto no me importa".

"El día que muera, miraré atrás y espero haber hecho siempre lo que he querido. Quiero ser fiel a mí mismo. No me voy a gastar pasta en limpiar mi imagen", responde.

Cuestionado por cómo le ha afectado su mediática separación, Piqué insiste en sus palabras de hace una semana: "Cada uno tiene su responsabilidad de intentar hacer lo mejor para sus hijos".

"Se trata de protegerlos. Ese es el trabajo de todos los padres con los niños. En eso estoy centrado y esa es mi labor como padre", asegura sobre sus hijos, Milan y Sasha, y el debate que se ha creado en torno a ellos tras los últimos actos de sus progenitores.