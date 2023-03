Mucho se ha hablado desde el Gran Premio de Arabia sobre los posibles problemas de fiabilidad del Red Bull en el futuro, visto lo sucedido con Max Verstappen en la sesión de clasificación, en la que rompió la transmisión del RB19. Para el resto de perseguidores, especialmente Aston Martin y Fernando Alonso, ahora mismo esos problemas son su principal esperanza para derrocar a la imparable escudería, pero también podrían ser su perdición definitiva.

En Aston Martin están convencidos de que el AMR23 no sólo es el segundo coche más rápido de la parrilla, si no que sus prestaciones y fiabilidad lo pueden convertir en el más estable, para aprovechar justamente esos tropiezos puntuales de Red Bull. En cambio, Lance Stroll se vio forzado a abandonar en Jeddah por un problema en el sistema de recuperación de energía, y Alonso llegó con lo justo a meta, aunque no lo pareciese a simple vista, encendiendo todas las alarmas en la escudería británica.

En el caso del español, que sumó su segundo podio consecutivo y el número 100 de su carrera, se supo al acabar la prueba que el AMR23 podría haberle dejado tirado en cualquier momento. En los giros finales de la prueba, mientras controlaba a Russell por los retrovisores y procuraba esquivar esa segunda sanción de 10 segundos que primero fue y luego no, uno de los seis cilindros de su motor Mercedes comenzó a mostrar síntomas de agotamiento.

¿Sabotaje de Mercedes? Más allá de suspicacias y coincidencias, Fernando tuvo suerte de que no fuese una avería de orden mayor como la de Stroll. Sin embargo, esa pequeña 'dolencia' en el motor restó potencia al conjunto del vehículo. Al menos pudo llegar a meta sin demasiadas complicaciones, pero a buen seguro que el bicampeón del mundo notó esa falta de potencia en algún momento de la carrera.

Nada preocupante para 'Magic' Alonso, que compensó esos problemas con varias correcciones en los ajustes de a bordo del conjunto impulsor. Con una variación en la electrónica que maneja el encendido, y ajustando la entrega de potencia del sistema de recuperación de energía, ese que le falló a Stroll, pudo paliar la tesitura sin que afectase en exceso al comportamiento general del monoplaza.

Así fue el momento en el que el Aston Martin de Stroll dijo BASTA#SaudiDAZNF1 🇸🇦 pic.twitter.com/VaEgdKC58E — DAZN España (@DAZN_ES) March 19, 2023

Más grave, y preocupante, fue la avería que sufrió Stroll. Mientras batallaba con Carlos Sainz por la cuarta plaza, su AMR23 dijo basta y quedó apartado en mitad del trazado, forzando la salida del Safety Car. Lo que apuntaba a ser un problema de frenos, pero una vez retirado su monoplaza, Mike Krack indicó que había fallado el sistema de recuperación de energía.

En algún momento de su pelea con Sainz, Stroll pasó por encima de un piano con excesiva agresividad, y golpeó con excesiva fuerza la panza de su coche. El impacto hizo que su tubo de escape se descolgase, y como descubrieron sus mecánicos al abrir la zona trasera del monoplaza, la energía cinética del golpe se transmitió de forma vertical, dañando el suelo y parte del acumulador del sistema de recuperación de energía.

Por suerte para Aston Martin, el contratiempo más grave fue provocado por elementos externos, y el pequeño problema de Fernando no fue a más. Sin embargo, por muy bueno y potencialmente mejorable que sea el AMR23, nunca viene mal ese recordatorio. No sólo deben invertir en mejorar las prestaciones del coche; también deben reforzar su fiabilidad, porque ahí saben que, con suerte, podrían hacerle daño a Red Bull.

En la Fórmula 1, en cada curva de cada circuito puede pasar algo, puede fallar algo, y esa impredecibilidad hace que sea un deporte tan apasionante, pero trae de cabeza a los jefes de equipo de todas las escuderías. Ahora es el turno de los residentes en Silverstone para poner orden y prevenir, antes de que sea demasiado tarde, cualquier eventual contratiempo o avería en un AMR23 del que están más que orgullosos.