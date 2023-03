Ancelotti se aleja del Real Madrid y se acerca a Brasil: "Hay una gran posibilidad de que venga"

El guardameta de la 'canarinha' y del Manchester City, Ederson Moraes, ha confirmado los rumores sobre una posible llegada de Carlo Ancelotti al banquillo de la selección brasileña cuando su salida del Real Madrid parece estar más cerca que nunca.

"Hay una gran posibilidad de que él venga", ha asegurado el portero, que ha avanzado que los citizens buscarán ganar su primera Champions League y así evitar que se lleve la Orejona el conjunto blanco, "para que él venga lo más rápido posible", ha bromeado.

El carioca ha confesado haber hablado con los madridistas del combinado nacional, Vinícius Junior, Éder Militao y Rodrygo Goes, así como con Casemiro, que dejó el Bernabéu y fichó por el Manchester United el pasado verano, para conocer un poco más sobre el posible nuevo seleccionador.

"Me dijeron sobre él es que es un entrenador excepcional y que le gusta a todos", además de que es un técnico "con una carrera muy victoriosa y basta con mirar su currículo", alabó Ederson, que no quiso dar por seguro su aterrizaje: "Veremos en un futuro si estará aquí o no".

En cualquier caso, el cancerbero del City explicó que liderar la 'canarinha' "implica exigencias muy grandes", y la persona elegida para tomar el cargo deberá conseguir resultados lo antes posible, algo que en ocasiones no ocurre.

De momento, el entrenador interino de Brasil será Ramón Meneces, seleccionador Sub-20 que se proclamó campeón del sudamericano en la categoría. Este sábado la 'verdeamarela' disputará su primer encuentro tras el Mundial de Qatar y el adiós de Tite, un amistoso ante Marruecos en Tánger.