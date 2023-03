Briatore ensalza la figura de Alonso: palos a Alpine y Vettel, el sueño del Mundial, el desarrollo del AMR23...

Fernando Alonso vive, a sus 41 años, una de sus mejores temporadas en la Fórmula 1. El asturiano ha aguantado críticas durante mucho tiempo, pero no se ha equivocado en la elección de su nueva escudería y ahora está respondiendo a todas ellas, algo que también ha hecho su exjefe, manager y amigo, Flavio Briatore, en una entrevista concedida al diario italiano Corriere della Sera.

En sus declaraciones no se ha dejado palo por tocar, empezando por aquellos más críticos con el que fue su pupilo en la escudería Renault. "Con 41 años es más rápido que un veinteañero. Decían que era demasiado viejo, que no era un hombre de equipo. Disparates. Solo dale el coche y trae resultados. Excepcional", señala como 'entrante' al repertorio de dardos que tenía guardados para lo que no confiaban en la valía del ovetense.

Respecto a eso, apunta crítico a la oferta de un año que le ofreció Alpine para renovar, un ultimátum que finalmente acabó propiciando su salida de la escudería francesa. "Nos ofrecieron un contrato de dos años (en referencia a Aston Martin) mientras que otros, con la excusa de la edad, solo uno. Entonces supimos que Lawrence Stroll estaba formando un gran equipo. Ahí vimos las ganas de cambio que no había, por ejemplo, en el Alpine".

Sebastian Vettel es otro de los señalados por Briatore, pues el italiano ensalza la labor de Alonso a la hora de animar a la escudería, algo que, según él, no consiguió el alemán. "Fernando trajo entusiasmo y ambiciones nunca antes vistas, nada que ver con el período de Vettel. Eso también lo necesitas para vencer a Ferrari y Mercedes", sentencia.

El Mundial, abierto para Briatore

El manager de Alonso, que algo sabe del 'Gran Circo', no quiere oír hablar del favoritismo de Red Bull, pues confía en que Alonso está preparado para dar el susto a la escudería austriaca. "Me esperaría a decir que ya se acabó el Mundial", deja caer sibilinamente... y es que tiene plena confianza en las capacidades del único bicampeón mundial español.

"El Aston Martin sigue siendo un coche 'virgen': veremos cuánto puede crecer con la evolución. Los demás todavía tienen que entender sus problemas, Fernando tiene un coche que es fácil de entender y manejar. Si tiene la oportunidad de ganar, no la dejará escapar", zanja con una opinión muy esperanzadora para la marea verde que sueña con la victoria 33 de Alonso.