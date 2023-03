Carvajal, sobre la polémica arbitral del 'clásico': "No vamos a dudar del sistema en ningún momento"

Dani Carvajal rebajó este martes la tensión de la resaca del 'clásico' al pronunciarse respecto al clima de desconfianza que impera en torno al colectivo arbitral. El defensor habló alto y claro sobre la anulación del gol de Marco Asensio en los instantes finales del partido, al asegurar que no van a "poner en duda el sistema" arbitral actual ni el VAR.

"Nosotros nos tenemos que dedicar a jugar, a hacerlo lo mejor posible. No vamos a entrar en que por poco es fuera de juego o no. Si el otro día se consideró que era fuera de juego es porque era así y tenemos que acatar la decisión. No vamos a dudar del sistema en ningún momento", aseguró.

Carvajal, concentrado con la selección española y en un acto de la RFEF, aseguró que pese a no querer dudar del sistema, ve más "objetivo y fiable" el sistema del fuera de juego semiautomático que la RFEF ya ha usado en alguna ocasión.

"Parece un sistema mucho más fiable. Parece más objetivo y por lo menos un poco más rápido. Aunque sea por dos centímetros es fuera de juego y parece más fiable. Todo lo que sea tecnología para mejorar la toma de decisiones, fluidez en el juego y que todo sea más objetivo, pues bienvenido sea", auguró.

La RFEF, dispuesta a colaborar con LaLiga

Por su parte, el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, quiso apuntar sobre el VAR y el sistema del fuera de juego semiautomático que la federación ya lo ofreció a LaLiga para que lo usara, tras utilizarlo en la Supercopa de España y también en la final de la Copa del Rey.

"La RFEF ya usó este sistema y se ofreció a LaLiga desde el primer momento, en el momento en que los clubes y LaLiga nos la pidan, se les dará. El sistema es el que es y entre todos tenemos que reforzar la confianza en el sistema. Y que los árbitros no vayan a pitar con más tensión de lo normal", pidió, también, defendiendo el sistema actual con VAR y al estamento arbitral