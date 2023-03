El Clásico aviva un poco más la polémica arbitral con la desconfianza del Real Madrid hacia las líneas del VAR

El Clásico ha dejado la Liga casi vista para sentencia. 12 puntos a falta de 12 jornadas parecen una diferencia imposible de enjugar para un Real Madrid que además se está mostrando tremendamente irregular en la competición doméstica frente a un Barça que, todo lo contrario, apenas comete fallos.

Tras un choque en el que el conjunto azulgrana fue ligeramente superior a su rival, el empate con el que se llegó a los minutos finales provocó un partido de ida y vuelta en el que la victoria pudo caer para cualquiera de los dos lados. Finalmente, lo hizo para los de Xavi Hernández, aunque antes hubo una jugada que pudo cambiar el devenir de la competición y que ha dado –y lo hará más– mucho que hablar: el gol anulado a Marco Asensio por un fuera de juego milimétrico.

Corría el minuto 82 en el Camp Nou cuando un centro de Dani Carvajal caía en los pies de Asensio. El balear, con un toque sutil, envió el balón al fondo de la red, pero la jugada fue revisada por el VAR, pues podía haber estado adelantado al recibir el pase. Como es habitual, el videoarbitraje ‘tiró las líneas’ y el resultado dictaminó que el atacante madridista estaba ligeramente adelantado.

Con el partido agonizando, Franck Kessié marcó el tanto de la victoria en el descuento, pero de su gol apenas se habló tras el choque: el fuera de juego acaparó todo el protagonismo.

"Nos vamos a Madrid con la duda del fuera de juego", afirmó un Carlo Ancelotti habitualmente comedido pero que esta vez decidió no callarse y elevar una queja. En elReal Madrid, la protesta consiste en que el ‘frame’ elegido no convence. ¿Por qué fue ese el momento elegido para trazar la línea y no un momento después, con el jugador algo más retrasado, como se ha hecho en otras ocasiones? Todo ello en medio de un ambiente enrarecido con el ‘caso Negreira’.

La televisión del club, Real Madrid TV, se ha convertido en el altavoz mediático de la entidad, y este lunes no dudó en usarla de nuevo, como durante la pasada semana ya se hizo con vídeos señalando todos los errores y el presunto antimadridismo de excolegiados como Clos Gómez (ahora encargado del VAR) o Iturralde González. "El VAR de Clos Gómez sentenció al Real Madrid", afirmó el informativo. "Ya sabíamos desde la previa que con De Burgos (Bengoetxea, colegiado del Clásico el domingo) habría que pelear contra doce" o "líneas torticeras" –en referencia al fuera de juego– fueron las quejas emitidas.

Mientras, en el Barça, tranquilidad. "El fuera de juego es claro. Es un tema científico. Me sorprenden esas declaraciones de Ancelotti, no hay más debate ahí", dijo sobre el asunto Xavi Hernández, sorprendido por la polémica y la queja del italiano. Tras unas semanas muy convulsas y las que esperan, en la entidad prefieren centrarse en lo que consideran lo importante: el título de Liga será, salvo sorpresa, blaugrana.