El lío de la FIA con la sanción a Fernando Alonso tras la carrera en Arabia Saudí tuvo a dos pilotos celebrando el podio. El asturiano se subió junto a Verstappen y Pérez, pero el trofeo terminaría en manos de George Russell después de que los 10 segundos de penalización del español hiciesen al inglés ganar una posición.

Finalmente, la organización rectificó su decisión y le devolvió el tercer puesto a Alonso cuando el británico ya había festejado a través de sus redes sociales llevarse la copa a casa.

El piloto de Aston Martin no ha dejado pasar la oportunidad de vacilar a su rival y ha decidido responder a la publicación de Russell para reclamarle el trofeo. "Hola", ha escrito el asturiano con una divertida imagen y varios emojis.

El inglés no dudó en acercarse a Fernando mientras el español atendía a los medios para felicitarle por su carrera y se fundieron en un gran abrazo, dejando entrever que su buena relación.

Con quien no tiene tan buena relación Alonso es con la FIA, a la que lanzó un dardo tras conocerse la sanción. "Después de 35 vueltas que tuvieron para pensar la penalización y no tuvieron tiempo aparentemente", apuntó 'Magic', asegurando que podría haber sacado más ventaja a Russell si le hubiesen avisado de la penalización.

"Que me quiten lo bailao', he disfrutado del podio. La FIA no ha quedado muy bien, porque han tenido una hora para dar la penalización. Lo han hecho todo un poco mal", concluyó el asturiano, al que horas después le devolverían la posición.