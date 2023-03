La ambición de Fernando Alonso no tiene límites: "¿El podio 100? ¿La victoria 33? Yo voy a por un Mundial"

Formula 1 via Getty Images

Fernando Alonso ha sido siempre, reconocido por sus propios compañeros y rivales, uno de los mejores pilotos del mundo, quizá el mayor talento puro para la conducción que se ha visto en la parrilla desde su debut en la Fórmula 1. No en vano, un novato como él apareció de la nada para 'retirar' al mejor de todos los tiempos, Michael Schumacher, y le ganó dos mundiales luchando con él de poder a poder.

En cambio, muchos de sus críticos siempre han señalado su nula capacidad para tomar buenas decisiones respecto a su futuro como su principal punto débil, al menos hasta este año. En Ferrari no tuvo suerte, en McLaren menos aún, y en Alpine nada mejoró en exceso, lo que convirtió sus quejas y lamentos, a ojos del mundo, en meras excusas de piloto frustrado por haber sido superado por sus grandes rivales, Sebastian Vettel y Lewis Hamilton.

Nada más lejos de la realidad. Si algo ha demostrado el asturiano durante esta década de sequía, desde que ganó su última carrera (Montmeló 2013), es que vive enamorado del automovilismo, y de la Fórmula 1 en concreto, y que no ha perdido nunca, a pesar de las decepciones, un ápice de su ilusión. Peleó cada décima, cada centímetro de asfalto en cada trazado, a pesar de los deficientes monoplazas con los que le tocó lidiar, y su ambición no hizo sino crecer en la sombra, esperando la oportunidad que ahora le ha presentado Aston Martin. Más vale tarde que nunca.

Por eso no suenan extrañas ni trasnochadas las últimas declaraciones del piloto español. El AMR23, aun con sus carencias iniciales y estando todavía demasiado lejos en cuánto a rendimiento, que no potencial, respecto al RB19, ha dado alas al cerebro y las manos más privilegiadas de su generación; al león enjaulado que nunca olvidó cómo rugir ni cómo cazar, le han presentado la que quizá sea su última oportunidad de hacer algo grande, algo bonito, algo histórico en el 'Gran Circo'.

Por eso Alonso presenta una ambición desmedida, acumulada durante años y años de impotencia, que para muchos puede parecer locura, un atrevimiento excesivo, y para sus detractores no es más que la última promesa en el desierto. La prudencia ha predominado en Aston Martin en las últimas semanas, incluso en el propio Alonso, pero no ha podido resistir ni ocultar más sus verdaderos anhelos e intenciones.

"¿El podio 100? ¿La victoria 33? Yo voy a por un Mundial" expresó a Canal+ Francia el piloto ovetense, que pudo pecar de optimista, o sabe más cosas de las que puede contar. Desde luego, la confianza en sí mismo nunca la perdió. Si acaso, estará por las nubes después de comprobar, gracias a su 99º podio, el del tercer puesto en el Gran Premio de Baréin, que él nunca perdió el toque, y que ahora cuenta con una herramienta, el AMR23, que apunta alto de verdad.

En Sakhir, Aston Martin demostró que su coche puede ser más veloz que Ferrari o Mercedes, y Red Bull aparece en el horizonte como objetivo prioritario. Aunque tenga que ir avanzando poco a poco, objetivo a objetivo, ni el 100º podio ni la 33ª victoria se antojan ya suficientes para el asturiano. Alonso, a sus 41 años, quiere más; Alonso tiene otra obsesión entre ceja y ceja: quiere su tercer título mundial, ese que le iguale en palmarés a su admirado Ayrton Senna (1988, 1990 y 1991).

El Gran Premio de Arabia Saudí, celebrado en el circuito urbano de Jeddah, donde Aston Martin podría funcionar mejor de lo esperado, será la auténtica piedra de toque para saber si la esperanza de Alonso y su motivación cuentan con una base sólida detrás; para saber si esas palabras están vacías, o son por el contrario premonitorias. El primer reto, además de histórico, es bonito, porque otro podio redondearía en 100 una cifra de otro mundo, lograda además con cinco equipos distintos.

Las históricas cifras de un palmarés que todavía puede crecer

En Renault, Alonso firmó 41 podios (17 victorias, 15 segundos y 9 terceros); en McLaren fueron 12 (4 victorias, 4 segundos y 4 terceros); en Ferrari consiguió 44 (11 victorias, 18 segundos y 15 terceros); con Alpine regresó al cajón en Qatar 2021; y con Aston Martin lo ha logrado nada más aterrizar en la escudería británica, sumando el 99º, y persiguiendo ahora su podio centenario.

Además, Fernando es el sexto mejor piloto de la Historia en cuanto a podios. Esa lista la encabeza, cómo no, Lewis Hamilton (191), que logró superar al también heptacampeón alemán Michael Schumacher (155), la más grande leyenda de la F1. Sebastian Vettel (122), Alain Prost (106) y Kimi Raikkonen (103) superan por poco al asturiano, mientras Senna es 7º con 80 y un imparable Max Verstappen, a sus 25 años, aparece 8º con 78.

En el apartado de victorias, en cambio, es séptimo, aunque buscará mejorar su bagaje este año y los que le resten en la F1, más de los que parece visto el rendimiento que es capaz de ofrecer aun hoy. Hamilton también domina en este apartado, siendo el único piloto, con 103, capaz de superar la barrera de las tres cifras. Schumacher rubricó 91, Vettel 53, Prost 51, Senna 41 y Verstappen va embalado hacia arriba con 36. Fernando es 7º con 32 victorias, a la espera de que llegue la ansiada '33'.

Lo cierto es que deben confluir muchos factores para que un piloto de consagre campeón del mundo. Nadie lo sabe mejor que Alonso, aunque en su caso particular algunos de ellos no apliquen. Cuando ganó, en 2005 y 2006, sus Renault (R25 y R26) eran muy buenos coches, pero no los mejores. Con Ferrari, incluso peor, y disputó hasta el final dos campeonatos, y previamente con McLaren le falló un equipo entregado desde el principio a su compañero y enemigo, Hamilton.

Ahora en Aston Martin, Alonso por fin parece que tiene un equipo y un coche a la altura del descomunal talento y ambición para seguir ganando y volver a ser campeón mundial que posee. Sólo el tiempo lo dirá, pero puede que Fernando Alonso y Aston Martin estén preparando el regreso más difícil y épico de la Historia del deporte, más de una década en producción. Alonso lo tiene claro, desde luego, y ya ha pasado de 'la 33' a simplemente el '3'.