La dupla de ensueño que no fue: Vettel contactó con Aston Martin para felicitarles por el podio de Alonso en Baréin

El tercer puesto de Fernando Alonso en el Gran Premio de Baréin la pasada semana junto a Aston Martin, en su debut con la escudería británica, no ha dejado a nadie indiferente. Podio 99º para el asturiano, que ha sorprendido a muchos, preocupado a otros tantos, y agradado al mundo entero. Un bicampeón del mundo, maltratado por sus propias malas decisiones, que apunta a resurgir de sus cenizas en la casa donde quien fuese su gran rival, Sebastian Vettel, terminó su carrera el año pasado.

Fernando Alonso sustituyó al saliente cuatro veces campeón del mundo en Aston Martin, como hizo el alemán, ya retirado, en 2015 en Ferrari con el español. Y así, por cosas del destino, dejó pasar un coche, el AMR23, que promete como nunca en manos del gran oponente de su carrera. No obstante, esa rivalidad se tornó admiración con el tiempo, como demuestran las despedidas que se brindaron ambos cuando abandonaron respectivamente el 'Gran Circo', y quién sabe la posible dupla de ensueño que se ha perdido el mundo con ellos.

Sea como sea, la última prueba de esa amistad surgida de la batalla la explicó Mikey Brown, actual jefe de mecánicos de Fernando Alonso, en una entrevista con el medio especializado 'PitStop'. En ella, uno de los protagonistas del debut de ensueño de Alonso con el AMR23, celebración incluida, desveló que el mismísimo Sebastian Vettel se puso en contacto con su ex equipo nada más lograr ese podio gracias al piloto ovetense en la carrera inaugural de la temporada 2023 de F1.

"'Seb' se llevaba bien con todos en el equipo, no sólo conmigo. El caso es que me mandó un mensaje el domingo, después de la carrera, y se mostró muy feliz por nosotros. Conseguir este podio no fue producto de la suerte en mi modesta opinión. Fue un podio merecido. Fuimos capaces de atrapar a Mercedes y a Ferrari, y pasarles en pista. Vale que Leclerc abandonó, pero aun así fue un podio sólido", destacó el mecánico más cercano en estos momentos con Alonso.

Brown, que ocupó el mismo puesto que desempeña ahora mismo junto a Vettel el año pasado, se mostró entusiasmado por las palabras de su ex compañero, y por supuesto por lo competitivo que ha resultado desde el primer momento el AMR23: "Se nota que es un coche bien equilibrado y tiene un buen aspecto. Cuando pasa eso con un monoplaza lo normal es que sea rápido. Los cronos no mienten. Nunca sabes lo que hacen los otros equipos, pero marcamos buenos tiempos en los test y eso lo llevamos a la carrera".

El jefe de mecánicos de Alonso cumple este año su séptima temporada en la escudería británica, y ha atravesado por distintas fases del mismo equipo en los últimos años; desde Force India hasta la actual Aston Martin, pasando por la efímera Racing Point. Acumula un bagaje nada desdeñable, pero sin duda su mayor orgullo y privilegio ha sido haber trabajado con dos campeones como son Vettel y Alonso.

Así lo reconoce, de hecho, en la entrevista: "Es increíble cómo aprovechan cada sesión y cómo muestran su sabiduría en cada comentario. Lucen fuera y dentro de la pista. Por ejemplo es alucinante lo que hizo Fernando en Bahréin con esos adelantamientos a los Mercedes", ha desglosado.

Sobre Alonso en concreto, el mecánico del cuadro con sede en Silverstone también ha destacado lo que ha aportado en el desarrollo del AMR23. "Ya tuvimos mucho 'feedback' suyo en el test de Abu Dabi 2022, donde se subió por primera vez al Aston Martin", ha rememorado, y es que el piloto español siempre se ha especializado, entre muchas otras cosas, en saber leer como nadie el funcionamiento y las necesidades de cada monoplaza que ha pilotado.

Por último, en cuanto a la posibilidad de que Vettel vuelva a la F1, Brown no quiso descartar nada, apoyándose de hecho en el propio Alonso, que regresó a la F1 tras abandonarla en 2018. Además, el de Heppenheim apenas cumplirá 36 años este 2023, y podría tomar de ejemplo precisamente a un Alonso que retornó siendo aun más veterano, para pasar a ser el más experimentado y 'mayor' de la parrilla en un estado de forma envidiable.

Fernando se tomó un par de años sabáticos (compitió en otras disciplinas) para luego regresar al 'Gran Circo' de la mano de Alpine, y Vettel podría hacer lo propio, por lo que Brown lamenta no contar todavía con el piloto alemán, en la que podría haber sido una dupla memorable: "Me encantaría que 'Seb' volviera. Esto que ha pasado le ha debido dejar un regusto agridulce. Habrá pensado: "Podría haber sido yo". Pero al mismo tiempo está feliz por todos. Sea como fuere, Vettel puede volver. Sólo hay que ver lo que ha hecho Alonso. A sus 41 años ha sido capaz de volver a subir al cajón".