Así fue como Lawrence Stroll convenció a Alonso para dejar Alpine y fichar por Aston Martin

Cuando Fernando Alonso decidió cambiar de aires la temporada pasada para pasar de una escudería consolidada en el cuarto puesto, Alpine, a un equipo asentado en el noveno lugar como Aston Martin, nadie podía creérselo. Tampoco nadie sabía de la magnitud del proyecto que se estaba cocinando en Silverstone y que Lawrence Stroll explicó al asturiano para convencerle de vestir de verde.

"Estos son mis planes para el futuro", ha asegurado el dueño del equipo británico que le dijo al bicampeón del mundo, que "comparte la misma fe que yo", para vestirle de verde, aunque sin entrar en más detalles de a qué se refería. "Contestó: 'tú serás el próximo, quiero ser parte de esto'. Y eligió unirse a nosotros", ha narrado en Sky Sports, según recoge Motorsport.

Stroll ha apuntado como una de las razones principales para que el piloto español confiase en su palabra a que hace tiempo que se conocen, y no ha dudado en considerar a Alonso "uno de los mejores pilotos de todos los tiempos".

Lo que tiene en mente Aston Martin

El dueño de la escudería británica no ha querido mojarse sobre lo que esperan en Aston Martin para el futuro: "No me gusta establecer objetivos, haremos nuestro mejor trabajo", ha señalado, matizando que, tras el podio en Baréin, "creo que estamos demostrando lo que podemos hacer".

Stroll ha optado por no marcar ninguna meta para esta temporada, y ha recordado que "dije hace unos años que este es un viaje de cinco temporadas para luchar por el mundial", a pesar de que mucha gente no le creyó cuando inició su aventura en la Fórmula 1 con Force India y Racing Point, explica en el mismo medio.

En este sentido, ha asegurado que según avance la temporada "vamos a mejorar", tal y como harán el resto de equipos, porque también "las pruebas de túnel de viento y CFD mejorarán".

Jugará un papel fundamental en ese camino de un lustro la apuesta por levantar una nueva fábrica para Aston Martin, que se estrenará el próximo 1 de mayo, y por incorporar personal, con una plantilla que ha pasado de 400 a 740 trabajadores.