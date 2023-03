Carlos Alcaraz confirma que competirá en Indian Wells: ''Voy a por el número uno"

El tenista español Carlos Alcaraz ya está en Indian Wells. Después de haberse recuperado de su lesión en los isquiotibiales, el pupilo de Juan Carlos Ferrero ha confirmado en rueda de prensa que está óptimo para intentar recuperar el número uno en las pistas del desierto de California: ''Voy a ir a por ello".

Alcaraz encara el torneo californiano como primer cabeza de serie, ante la ausencia de Djokovic, y totalmente recuperado de su lesión: ''Ahora mismo me encuentro realmente bien. Hoy ha sido el primer entrenamiento en el que he podido practicar con algunos jugadores, hemos jugado algunos puntos y me he sentido bien. Me he tomado algunos días de desconexión y la verdad es que me han sentado de maravilla. Siento que estoy preparado''.

El asalto al número uno del mundo pasa por conseguir el título en Indian Wells y Alcaraz anhela superar este ''gran desafío'' en el primer torneo de la gira Norteamericana: ''Todos sabemos lo duro que es ganar un torneo de Masters 1000. Realmente quiero obtener un buen resultado aquí, me encanta este lugar desde el primer momento en que lo descubrí. Para mí, ganar el torneo y volver a colocarme como número 1 del mundo sería un objetivo increíble, así que voy a ir a por ello'', recalcó Carlos.

No obstante, 'Carlitos' siente que no es el favorito aunque compita bien en este tipo de superficie: ''Creo que soy un jugador muy bueno cuando compito en pistas de cemento, así que siempre salgo a ganar. Sin embargo, no me considero favorito para ganar este torneo, ya que hace mucho tiempo desde la última vez que competí en esta superficie. Además, hay muchos otros jugadores en el cuadro que tendrán su oportunidad. Seguro que yo también tendré las mías, así que intentaré aprovecharlas''.

El murciano comenzará Indian Wells en segunda ronda. En esta eliminatoria se enfrentará a Brandon Holt o Kokkinakis, los cuales se medirán en el primer asalto del torneo californiano. El español fue semifinalista de este torneo el año pasado y logró conquistar, una semana después, el abierto de Miami. Si quiere alzarse hacia lo más alto del Olimpo tenístico, 'Charlie' tendrá que defender, con uñas y dientes, los puntos conseguidos la temporada anterior.