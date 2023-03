Ramos responde en el campo a su exclusión de la selección: volvió a ser el mejor del PSG

La aventura de Sergio Ramos en el París Saint-Germain empezó torcida, con el camero lesionado, muy lejos de su mejor nivel una vez recuperado, y cuestionado en Francia, donde su continuidad en el campeón de la Ligue 1 empezaba a ponerse en duda. Todo eso ha quedado ahora atrás, pues el camero se ha asentado en la defensa del equipo de Christophe Galtier a base de buenas actuaciones.

La última fue este miércoles, en el vital encuentro ante el Bayern de Múnich en el que los parisinos se jugaban su permanencia en Champions. No hubo milagro galo en el Allianz Arena, que vio al conjunto bávaro sellar el pase a cuartos con un 2-0, pero sí al defensa español erigirse como el mejor futbolista del PSG otra vez, como ya ocurriese en la ida.

Ramos volvió a ser el líder del equipo prácticamente en todas las facetas del juego: estuvo muy atento al corte y evitó algunas jugadas de peligro del rival (venció en tres de los tres duelos que tuvo), también reinó en los duelos aéreos (ganó cinco de seis), destacó poderosamente en la salida de balón, llegando a completar seis pases en largo de los siete que intentó, y rozó el gol en dos ocasiones.

El sevillano fue el futbolista que más creyó en la remontada. Así lo evidencian sus continuas subidas al área rival en el tramo final del partido, y su desesperación al ver que el balón no entraba en la portería de Yann Sommer tras sus potentes remates de cabeza en dos saques de esquina.

Su actuación en un escenario de máxima exigencia como unos octavos de final de la máxima competición europea ante un rival del calibre del Bayern reabren el debate en torno a la decisión de Luis de la Fuente, actual seleccionador nacional, de no convocar al que para muchos sigue siendo el mejor central español.

"Me ha comunicado que no cuenta ni va a contar conmigo, independientemente del nivel que pueda mostrar o de cómo continúe mi carrera deportiva", aseguró Ramos que le había dicho el técnico a través de una llamada telefónica en su carta de despedida, por lo que no se espera que el exjugador del Real Madrid forme parte de la primera convocatoria del riojano, prevista para el próximo viernes 17 de marzo, para los dos encuentros de la fase de clasificación a la Eurocopa de 2024.