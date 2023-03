Mbappé reabre el culebrón sobre su futuro con una enigmática frase tras el adiós del PSG a la Champions

La incógnita vuelve a planear de nuevo sobre el futuro de Kylian Mbappé después de que el París Saint-Germain haya vuelto a caer eliminado de la Champions League, el gran anhelo del francés. Su fichaje por el Real Madrid había vuelto a cobrar fuerza en las últimas semanas, y sus declaraciones tras la derrota ante el Bayern de Múnich (2-0) no han hecho más que avivar los rumores que le sitúan de blanco.

"No, no. Estoy tranquilo, lo único que me importa esta temporada es ganar la Liga, y después, veremos", aseguró en la zona mixta del Allianz Arena después de que le preguntasen si había empezado a replantearse su futuro al sufrir una nueva decepción europea con los parisinos.

La poca contundencia del delantero a la hora de despejar las dudas sobre su permanencia en el PSG y ese mensaje final dejando la puerta abierta a cambiar de aires no han pasado desapercibidas para nadie, sobre todo ahora, cuando ha salido a la luz que el atacante debe tomar antes de julio la decisión de prolongar o no su contrato con el conjunto francés hasta 2025.

Así lo estipula la cláusula de su contrato acordada con el club el pasado mes de mayo para firmar su renovación por dos años más y otro opcional, que sólo depende de lo que quiera Mbappé, sin que el campeón de la Ligue 1 pueda decir nada al respecto.

Por otro lado, el '7' analizó el adiós de su equipo a la máxima competición europea y reconoció que "estamos decepcionados", pero "tenemos que seguir adelante". Además, el galo elogiar al Bayern, al que calificó como un "gran equipo" con una "gran plantilla", planificada "para ganar la Liga de Campeones".