Palo de Müller a Messi: "Siempre nos va muy bien contra él, Cristiano era nuestro problema"

El jugador del Bayern de Múnich, Thomas Müller, fue uno de los máximos protagonistas sobre el verde del Allianz Arena en la victoria (2-0) del club bávaro ante el PSG, en la vuelta de los octavos de final de la Champions League. El alemán no solo fue protagonista en la victoria de su equipo, sino también en zona mixta, donde acaparó todas las miradas al lanzar un dardo a Leo Messi: "Siempre nos va muy bien contra él, Cristiano era nuestro problema".

Así se expresó el delantero muniqués, que volvió a comparar al '7' luso con el argentino al analizar los resultados obtenidos al medirse al siete veces ganador del Balón de Oro. "Contra Messi, las cosas siempre van bien a todos los niveles en términos de resultados. A nivel de clubes, Cristiano Ronaldo era nuestro problema cuando estaba en el Real Madrid", señaló un Müller radiante, según informa Georg Holzner, periodista de Kicker.

No obstante, el histórico jugador alemán no dudó en elogiar a Messi tras proclamarse campeón en la cita mundialista. "La actuación individual de Messi en la Copa del Mundo fue increíble. Llevó a todo el equipo'', reconoció, y sentenció ''no es tan fácil jugar en un club como el París Saint-Germain''.

Müller recalcó la importancia del equipo por delante de las individualidades: ''Los jugadores individuales te ayudan a ganar muchos partidos, pero es peligroso depender de ellos todo el tiempo'', añadió el nombrado mejor jugador del encuentro ante el PSG.

El atacante bávaro recordó, antes del partido de vuelta ante el conjunto parisino, algunos de los enfrentamientos contra Messi cuando el argentino militaba en el Barça: ''Conozco mis estadísticas en partidos contra Messi. Está el 2-8 contra el Barcelona, pero creo que más importante que eso fue el 7-0 global a favor nuestro en la semifinal de 2013, aunque eso fue hace diez años, son cosas del pasado", finalizó Müller.