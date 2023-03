Sara Sorribes confiesa los momentos más duros de su lesión: "Es difícil ver que la gente compite y tú no"

Sara Sorribes Tormo (1996) ha vivido un verdadero calvario en el último año. La castellonense arrancó con muchos altibajos la temporada 2022, brilló durante la gira de tierra y volvió a caer antes de Roland Garros por una inoportuna fisura en la costilla. Su espíritu combativo la impulsó a volver, pero una nueva lesión en el escafoides del pie derecho, esta vez definitiva, la obligó a terminar la temporada mucho antes de lo que ella y sus fans hubieran deseado.

El camino de la embajadora de Nara Seguros no ha sido ni mucho menos sencillo, pero ahora, tras seis meses de recuperación le llega, de nuevo en la gira de tierra, la oportunidad de reengancharse a la competición. Sobre los duros meses de parón, la competitividad en el circuito femenino, y sus mágicas actuaciones con La Armada reflexionó en una entrevista con 20 Minutos en un salón del Club de Tenis Chamartín, donde última su preparación antes volver a la competición en marzo.

¿Cómo se encuentra? ¿Cómo marcha la recuperación del pie?Bien, contenta de estar otra vez en pista entrenando, la verdad es que estoy muy feliz. El pie va bien, va mejorando, todavía le queda un poquito, pero va bien.

¿Cómo ha gestionado mentalmente un parón así?Ha sido complicado, ha habido un poco de todo, también momentos difíciles, pero bueno, lo he llevado con mucha tranquilidad e intentando escuchar y hacer caso a la gente que tengo a mi alrededor en estos momentos. Es difícil ver que la gente compite y tú no.

El año pasado fue una montaña rusa de sensaciones, tuvo momentos complicados como la lesión en la costilla en Roland Garros, por ejemplo, pero luego también tuvo momentos increíbles en el Mutua Madrid Open y alcanzaste tu mejor ranking ¿Qué espera de este curso?Es verdad que el año pasado fue un año con muchos altibajos... al final lo que yo espero es poder competir muchas semanas seguidas. Creo que es lo importante, porque eso es lo que me va a dar la tranquilidad de poder volver a un buen nivel, espero recuperarlo y poder encontrarme bien dentro de la pista.

¿Se fija en alguna meta en concreto?Disfrutar de competir y de estar otra vez haciendo lo que más me gusta, ojalá lo pueda volver a hacer pronto.

Desde 2013 no ha retrocedido en el ránking -salvo ahora por la lesión-, ¿Le sirve ese número en la clasificación como motivación?Sí, te sirve de motivación, pero lo llevo siempre en un segundo plano porque entiendo el deporte y la vida como una cuestión de mejorar todos los días, de levantarte para intentar ser un poquito mejor cada día. Eso no es algo que me lo marque el ranking, sino que me lo marca un poco el nivel y mis sensaciones, pero me gusta eso de que sea poquito a poquito porque es mi forma de entenderlo y me alegra mucho que mi ranking diga lo mismo.

Empieza la temporada más tarde que el resto, ¿cómo ha enfocado la preparación teniendo en cuenta esa falta de ritmo?Con mucha tranquilidad porque el tiempo es el que es. Simplemente me centro en que el pie esté bien, en que no me duela, y en intentar competir de la mejor forma. Pero sobre todo intento ir con calma, que creo que es lo que se necesita en estos momentos.

¿Cómo ha visto la competición estos meses desde fuera? Parece que va a estar más reñido todo...La verdad es que no he estado viendo mucho, me ha costado ver tenis mientras he estado lesionada... Pero sí, creo que el circuito está en un muy buen momento, hay muchísimo nivel y muchísimas jugadoras con partidos muy igualados. Creo que eso es muy bueno para el espectador y muy bueno para el circuito.

¿Por qué es tan complicado ver a una dominadora absoluta en el circuito femenino?Hay muchísimas jugadoras que pueden ganar a muchísimas jugadoras, desde un ranking muy bajo te pueden poner un partido muy complicado y creo que el tenis es un deporte que por su sistema de puntuación iguala muchísimos los partidos. Las jugadoras cada vez están más preparadas físicamente, mentalmente, tenísticamente... Entras a jugar y cada partido te da la sensación de que puedes perder, pero también la sensación de que puedes ganar. Está muy igualado y es muy bonito desde dentro y también desde fuera, para el espectador.



Compartió un vídeo en redes sociales preparándose en tierra batida, ¿es ese tramo del año el objetivo principal de esta temporada?Sí, para mi pie era un poquito mejor y decidimos empezar ahí, en los torneos de tierra. Ojalá pueda llegar en buena forma y jugar bien esos torneos.

¿En qué torneo planea volver?Si todo va bien volver en Bogotá la semana del 3 de abril, eso sería lo mejor, es lo que estamos intentando.

No le ha ido mal en dobles en los últimos tiempos ¿Qué le aporta esa modalidad que no le den los partidos individuales?Sí, mi último título fue con 'Mery' (Marie Bouzkova) en dobles en Estambul. Me aporta mucho, sobre todo si juegas con alguien con quien te llevas bien, como fue mi caso, es algo superbonito. Además, te aporta seguir en competición, trabajar el saque, trabajar el resto... cosas que es mejor practicar en partido, es muy positivo.



Además, es menos exigente a nivel físico... ¿Contempla jugar dobles ahora que vuelve de lesión?Me interesa por esa parte, la de mejorar compitiendo, que siempre es importante. Pero quizá tenemos que tener cuidado con el pie porque tampoco puedo meter una carga espectacular ahora, es importante ir compaginándolo y puede ser una muy buena estrategia.

Tiene resultados espectaculares cuando juega con la selección, ¿qué cambia cuando juega con La Armada?(Risas) la verdad es que me siento muy arropada, muy a gusto, y a mí jugar con mi gente, jugar en equipo, me gusta muchísimo. Lo disfruto y creo que cuando disfrutas las cosas todo sale mejor, ojalá pueda seguir teniendo muy buenos resultados con la selección.



¿Se siente líder de la selección, le gusta ser líder?No, no, no me siento líder para nada, me siento una más dentro de un grupo bonito de buena gente que se ha formado... Me siento a gusto más que líder y eso es lo que me hace rendir bien.

Le pregunto por una compañera del equipo, Garbiñe Muguruza, ¿le sorprende su decisión de dar un paso a un lado y dejar de competir momentáneamente?Al final creo que Garbiñe se ha ganado el derecho de poder hacer lo que quiera con su carrera. Ha sido muy buena y sigue siéndolo, aunque quizás los resultados no la estén acompañando del todo ahora mismo, pero es totalmente respetable, y ojalá pueda volver de la mejor manera posible.