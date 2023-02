Alcaraz lucha contra su cuerpo en una batalla de ambición para llegar a Acapulco

Carlos Alcaraz no puede contener su ambición competitiva, la derrota contra Cameron Norrie en la final del ATP de Río ha abierto más su apetito de títulos, y ahora libra una lucha contra su peor rival, su propio cuerpo, para mantenerse a toda costa en las pistas. El murciano acabó muy tocado de la pierna en su último partido, una lesión que podría poner en riesgo la temporada, pero que no frena a un joven de 19 años decidido a pelear por el título en Acapulco.

Más de cien días permaneció en dique seco Alcaraz tras encadenar dos graves dolencias. El abdomen no le dejó terminar la temporada 2022, y el músculo semimembranoso de la pierna derecha no le dejó iniciar la de 2023 donde deseaba, en el Open de Australia. Ahora la pierna vuelve a ser un quebradero de cabeza para el murciano, desconocedor de si podrá o no jugar en México.

Una decisión arriesgada en México

Según informó el diario Marca, el jugador viajó el lunes a Guerrero (México) donde este martes se someterá a pruebas médicas para conocer el alcance de su lesión. Eso será horas antes de su debut en el abierto mexicano, donde debutaría ante Mackenzie McDonald, un partido complicado para su estreno oficial en un torneo que tampoco disputó por sobrecarga el pasado año.

La decisión es delicada, su ambición va más allá de lo que le permite su físico, un problema que debe aprender a manejar para tener opciones de alargar su carrera. Eso sí, el premio que le espera si fuerza y logra ganar es realmente suculento.

Alcaraz está ahora 200 puntos por debajo de Djokovic en la clasificación, lo que, a expensas de lo que haga el serbio en Dubai, sería una distancia abarcable, ya que la competición mexicana reparte 500 puntos al vencedor. Eso, más el hecho de añadir un nuevo título a su palmarés, motiva de sobremanera al español, aunque quizás el éxito a corto plazo emborrona los objetivos a medio/largo plazo.

En el horizonte tiene un calendario repleto de pruebas en la que se juega muchos puntos. El año pasado hizo semifinales en Indian Wells y se coronó en Miami, por lo que estas son dos citas clave antes de una gira de tierra batida en la que también defiende dos entorchados (Barcelona y Madrid).

Acapulco, la previa de Indian Wells y Miami

El ATP 500 de Acapulco es clave para los jugadores que, como Alcaraz, han optado por disputar la gira sudamericana de tierra debido a que ofrece la posibilidad de sumar horas en pista dura antes de la llegada de los dos primeros Masters 1.000 del curso: Indian Wells y Miami (ambos sobre esta superficie). Por ello, Alcaraz deberá valorar si le compensa participar para ganar rodaje aunque acumule fatiga, o descansar para llegar bien físicamente a California, pero sin haber entrenado dinámicas en superficie rápida.

En cualquier caso, la decisión final dependerá del resultado de la ecografía que este martes puede aliviar sus temores de una nueva baja de larga duración o condenarle a alejarse de nuevo de las pistas.