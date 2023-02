Rummenigge ataca al Barça por el 'caso Negreira': "Cada vez que jugábamos en España tenía una sensación extraña"

El exfutbolista alemán Karl-Heinz Rummenigge, miembro del Comité Ejecutivo de la UEFA y de la Asociación de Clubes Europeos, es una de las figuras históricas más respetadas del Bayern de Múnich además de haber ganado dos balones de oro en los 80. Toda una leyenda a la que no le ha temblado el pulso a la hora de hablar del 'caso Negreira' que azota el fútbol español, en particular a uno de los grandes rivales europeos de los alemanes, el FC Barcelona.

"Me reí al leer la noticia. Sin embargo, no me sorprende. Cada vez que jugábamos en España tenía una sensación extraña. Son cosas inaceptables que no solo afectan al torneo nacional. El tema arbitral también debe abordarse con mucha seriedad y respeto" aseguró el teutón en una entrevista con el diario italiano Corriere dello Sport.

La noticia del pago por parte del Barcelona al vicepresidente de los árbitros José María Enríquez Negreira no parece haber pillado desprevenido a Rummenigge, que también tuvo tiempo para atizar a la Juventus de Turín por su propio caso de las 'plusvalías', en el que también se ha visto involucrado el Barça, aunque los culés no estén siendo investigados por ello por el momento.

"Leyendo lo que había hecho la 'Juve' no me lo podía creer, no había oído nada igual en mi vida" espetó el ex director ejecutivo del Bayern, igualmente sorprendido por la maniobra de la Juventus para inflar el valor de mercado de sus jugadores para generar mayores ingresos en sus traspasos y cuadrar balances generando una plusvalía ficticia, lo que le ha conllevado una reducción de 15 puntos en la Serie A.

"La 'Juve' es un club muy importante, un punto de referencia para el fútbol italiano y europeo que se ha metido un gol en propia meta estrepitoso, pero estoy seguro de que sabrá reconstruirse en el momento oportuno", opinó el ex jugador del Inter de Milán, amplio conocedor del 'calcio' italiano.

Además, Rummenigge se mostró rotundo en contra de la Superliga: "No es casualidad que la idea surgiera de tres clubes con enormes problemas de liquidez. Pretendían obtener ingresos importantes rápidamente". Sin embargo, obvió en su respuesta una realidad, la buena salud económica y la limpieza del Real Madrid en sus asuntos económicos, superior incluso a la gestión que se realiza en el club bávaro.

Lo que si le ha dado es una idea a Florentino Pérez y el resto de agentes detrás de la Superliga, que no debería, por la salud del proyecto, involucrar clubes investigados por corrupción deportiva y económica como el Barça y la Juve. "Ahora la propuesta de la Superliga ha pasado de 20 a 80 equipos, pero el fútbol no soportaría un cambio tan radical. Lo que tiene que cambiar, y rápido, es el 'Fair Play Financiero', que tendrá que ser más estricto", sentenció.