Llega lo bueno para el Real Madrid, su competición fetiche, la que ha dominado con puño de hierro en los últimos años –cinco títulos de nueve lo atestiguan– y de la que es el vigente campeón. Tras una primera fase de grupos que superó sin demasiados apuros, el primer gran escollo será un viejo conocido, el Liverpool, un rival que se ha convertido en un habitual para los blancos y que será, sin duda, un durísimo rival en estos octavos de final (este martes, la ida, 21 horas).

No vive el equipo de Jurgen Klopp su mejor época, descartado ya desde hace semanas de la lucha por la Premier, y quizás por eso es un rival aún más peligroso, más aún con un Anfield deseoso de revancha ante el ogro blanco. En los últimos años, el balance es abrumadoramente favorable al Real Madrid, que le ha ganado al Liverpool en dos finales de la Champions (3-1 en la de 2018 y 1-0 en la de 2022) y también le ha eliminado en los cuartos de final en otra (2-0 y 1-1 en 2021).

La batalla anímica está, por lo tanto, del lado madridista, que tiene depositadas muchas de sus esperanzas en la Champions. Con la Supercopa de Europa y el Mundial ya en el bolsillo, el título de Liga se ha complicado tras un errático inicio de 2023 que le ha dado ocho puntos de ventaja al Barça. Así, la prioridad es Europa, donde el Real Madrid es el rey indiscutible.

Tiene, eso sí, serios problemas Carlo Ancelotti con las bajas. En defensa, no estará Mendy, por lo que Alaba pasará al lateral zurdo, mientras que en el centro del campo, las ausencias de Toni Kroos y Aurelién Tchouaméni son de gran importancia. Luka Modric pasa a ser un fijo y todo apunta a que Dani Ceballos, el jugador revelación de este 2023, jugará junto a él, con Fede Valverde a la derecha para dotar al equipo de solidez y guardando la carta de Rodrygo para la segunda parte, pues sí que estará Karim Benzema, ya recuperado.

Muchas de las miradas estarán puestas en Vinícius, que tiene la confianza absoluta de Ancelotti. "Le gusta jugar al fútbol, sea donde sea y más cuando son partidos tan importantes como este», dijo Ancelotti sobre el brasileño. «En este momento es un gusto verle, a todo el mundo le gusta la calidad de jugadores como él", añadió el técnico.

También tiene bajas importantes el Liverpool, que no podrá contar con Konaté, Luis Díaz y probablemente Thiago Alcántara, pero el equipo será muy similar al que formó en la final de París del pasado 28 de mayo. Van Dijk ya está recuperado, y el tridente de arriba es de los que asustan: Salah, Darwin Núñez y el fichaje invernal, Cody Gakpo.

"No había vuelto a ver esa final de París hasta este fin de semana y me di cuenta de por qué. Fue una tortura. Ahora sé por qué no la había visto. Jugamos bien, pero ellos marcaron el gol decisivo", explicó Klopp sobre la final del año pasado. El Madrid se ha acostumbrado a ‘torturar’ al Liverpool en los últimos años y quiere hacerlo una vez más.