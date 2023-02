La lección de Klopp sobre Vinícius y el racismo antes del Liverpool-Real Madrid: "No hay nada en el mundo que pueda justificar eso"

Jurgen Klopp dio una lección este lunes al ser preguntado por los reiterados casos de racismo que sufre Vinícius Junior en los campos españoles. Lo hizo en la rueda de prensa previa al duelo de ida de octavos de final de la Champions que enfrenta este martes al Liverpool y al Real Madrid en Anfield, en unas declaraciones en las que condenó los ataques que recibe el brasileño y en el que alabó al joven futbolista merengue.

"No hay nada en el mundo que justifique eso, da igual lo que haga en el campo, que no lo sé", respondió el alemán a un periodista que le preguntaba por la relación entre el vistoso juego y las celebraciones del brasileño con los insultos que recibe. "Imagina que yo dijese que sí, que parte de su juego puede causarle esto, es una completa locura", matizó.

A continuación, el técnico del Liverpool analizó al jugador autor del gol que le costó la final de la pasada edición de la Champions. "Lo que yo se es que es un jugador de clase mundial, que no debes dejarlo solo en una situación de uno para uno. Estuvo bien esa noche [la final de la Champions de París, a una edad muy joven y no se aceleró por la forma en la que se dio el partido, en el que no fueron siempre dominantes", ejemplificó.

Espero que no abusen de él unos idiotas que dicen esas cosas

"Estoy seguro de que ya es una leyenda del Real Madrid a su corta edad y espero que no abusen de él unos idiotas que dicen esas cosas", insitió sobre la pregunta recibida en la rueda de prensa previa al duelo.

El Liverpool llega a la ida de octavos de final en un estado de forma muy alejado del que llevó a los 'reds' a la final de la pasada edición de la Liga de Campeones. Eso sí, encadenan dos buenas victorias en la Premier, ante el Everton y el Newcastle, que les han cargado de moral de cara al enfrentamiento ante los merengues.