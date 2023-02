Modric, sobre su renovación: "Quiero seguir, pero por merecimientos, no por mi historia"

El futuro de Luka Modric en el Real Madrid sigue en el aire, ambas partes desean prolongar su vínculo, pero por el momento no se han dado pasos para formalizar esta voluntad. Así lo ha asegurado el propio futbolista esta tarde, al confirmar en rueda de prensa que no se ha sentado a negociar con el club, aunque se "siente bien" y quiere "seguir en el Real Madrid".

"Sobre la renovación no he hablado con el club, igual que el año pasado a estas alturas. Estoy muy tranquilo", declaró el futbolista croata en la rueda de prensa previa al duelo de Champions entre el Liverpool y el Real Madrid de este martes. Eso sí, el croata dejó claro que todavía tiene hambre de triunfos con la camiseta blanca: "Quiero seguir y merecer seguir, no que me lo regalen. Quiero seguir, pero por merecimientos, no por mi historia o lo que hecho", zanjó.

A lo largo de su intervención hizo hincapié en que su objetivo a corto plazo no es otro que recuperar "su mejor nivel", algo en lo que trabaja desde el regreso del Mundial. Además, respondió con contundencia a las preguntas sobre el relevo generacional del centro del campo del Real Madrid, lo que incluye a Toni Kroos, también con su renovación en el aire.

"No me molesta que se hable de transición (...) lo que no entiendo es que no haya memoria. Antes del Mundial Toni y yo jugamos juntos y lo hicimos muy bien, y ahora parece que no podemos", sentenció. Respecto a los cambios que se avecinan en la medular, también habló de la posible llegada de Bellingham, algo que para él "no tiene nada que ver" con el debate de su continuidad.

En lo meramente deportivo, el croata se refierió al partido de este martes como un "importante y duro ante un gran rival, en un estadio histórico y con una afición tremenda". Un duelo para el que asegura estar preparado y, sobre todo, "tranquilo".