Aday Mara, jugador del Casademont Zaragoza, empieza su camino hacia el sueño de la NBA: ''El cielo es su límite"

Aday Mara ha comenzado con el trazo de un posible salto a la NBA tras participar en el All-Star con el proyecto 'Basketball Without Borders'. La estrella española como uno de los mejores jugadores jóvenes del planeta ante ojeadores de todas las franquicias.

Aday, de 17 años de edad y 2,20 metros de altura, fue seleccionado como uno de los 12 mejores jugadores de este evento que organizan la FIBA y la NBA y lo finalizó con una sonrisa de oreja a oreja tras la experiencia vivida durante todo el fin de semana.

A pesar de esta gran vivencia, Mara lamentó que no pudo seguir el trascurso de la Copa del Rey de baloncesto: "Me voy a descargar todos los partidos y los veré en los vuelos de regreso a España", comentó a los periodistas españoles presentes tras la ceremonia.

Chris Ebersole, director de Operaciones Internacionales de Baloncesto de la NBA, coordina este campus desde hace años y conoce perfectamente a Mara: "Creo que tiene una gran oportunidad de llegar a la NBA. Muchos equipos ya le siguen y tienen una buena impresión sobre él. En 2015 tuvimos a Lauri Markkanen y Jamal Murray y no sabíamos que podrían llegar a ser estrellas de la NBA. Él está en ese camino de poder jugar en Estados Unidos y tener un gran impacto con su futuro equipo", aseguró.

Ebersole confirmó la gran experiencia vivida por Mara durante estos tres días: "Creo que han sido días muy positivos para él. Obviamente es un jugador muy especial, con unos fundamentos únicos para alguien de ese tamaño. Es mucho más que un tipo alto", explicó.

Chris mencionó la calidad del jugador español: "Es un buen pasador, tiene visión de juego, no se trata únicamente de su estatura. Estos tres días le permiten competir contra los mejores del mundo. También agarra confianza y piensa que puede estar entre los mejores. Amplía su progresión fuera de su zona de confort, en otros idiomas...''.

Además, Ebersole indicó que es muy importante que Aday adapte su estatura al juego de la NBA: "Defensivamente, por su estatura, es una garantía cerca del aro. Pero en la NBA actual le van a exigir más movilidad. Es siempre complicado para jugadores tan altos, en cualquier nivel, pero ya ha mostrado detalles de que puede llegar a mejorar mucho también en eso. Para mí, el cielo es su límite".

El pívot del Casademont Zaragoza dijo haber mejorado su inglés, pero para sortear la barrera del idioma recurrió al jugador mexicano Jesús Santiago Ochoa, a quien se unió durante estos días para poder comprender todo lo que indicaban los entrenadores y oponentes.

Ochoa se ha hecho así amigo de alguien que ya seguía desde antes. "Le conocía por verle en internet. Como Aday no sabía tanto inglés, me lo preguntaba a mí. Nos tocó en el mismo equipo, jugamos juntos y creo que nos entendimos muy bien. Siempre he tratado de ayudarle cuando me preguntaba por lo que había que hacer", indicó.

Además, Ochoa elogió al deportista español: "Yo juego de base y me tocó hacer mucho 'pick and roll' con él. Me sorprendía al momento de pasársela, ya fuera por arriba o por abajo. Con alguien así de alto lo más sencillo es hacerlo por arriba, pero yo a Aday también se la podía pasar picada y la agarraba sin problema. Además, si le metes un balón dentro, te aseguras una asistencia", recalcó.